"Аксу" на последних минутах упустил победу над "Атырау" и остался на дне КПЛ

"Атырау" одержал домашнюю победу над "Аксу" в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Автором первого гола стал полузащитник сборной Кыргызстана из "Аксу" Кайрат Жыргалбек уулу, отличившийся на 65 минуте.

Победа позволила бы "Аксу" поднялся со дна турнирной таблицы. Но в концовке матча команда пропустила два гола. Сначала на 89 минуте сравнял Якоб Новак, а на третьей добавленной был забит победный мяч.

С положением команд можно ознакомиться ниже.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Актобе 7 4 2 1 18-8 14 3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13 4 Астана 6 4 0 2 8-8 12 5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11 6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11 7 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10 8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4 14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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