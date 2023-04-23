"Аксу" на последних минутах упустил победу над "Атырау" и остался на дне КПЛ

Казахстанская Футбольная Премьер-Лига, Тур 7Турнирная таблица →
"Атырау" одержал домашнюю победу над "Аксу" в матче седьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги (КПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
Автором первого гола стал полузащитник сборной Кыргызстана из "Аксу" Кайрат Жыргалбек уулу, отличившийся на 65 минуте.
Победа позволила бы "Аксу" поднялся со дна турнирной таблицы. Но в концовке матча команда пропустила два гола. Сначала на 89 минуте сравнял Якоб Новак, а на третьей добавленной был забит победный мяч.
С положением команд можно ознакомиться ниже.
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