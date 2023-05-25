Академия в деле. Казахстанские игроки дебютировали за "Кайрат"

Ограниченные финансовые условия продолжают влиять на селекцию "Кайрата" и теперь клуб все чаще обращается к воспитанникам собственной академии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой волне молодых талантов алматинского клуба, которые уже получили шанс в этом году.
Большинство позиций в "Кайрате" дублируются как раз воспитанниками, которых постепенно подводят к основному составу.
Среди защитников дебютировать в чемпионате Казахстана удалось Александру Мрынскому. Он вышел во втором тайме в недавнем матче с "Кайсаром", заменив в качестве правого латераля Еркебулана Сейдахмета. Мрынский отличается скоростью и способен поддерживать атаку. Так, в прошлом сезоне первой лиги за "Кайрат-Жастар" он оформил четыре ассиста и один гол в 20 матчах. В этом году он также успел сделать два ассиста в пяти матчах за молодежную команду алматинцев. Шансы заиграть в ближайшие годы у Мрынского вероятно будут, ведь справа на фланге у клуба играет непрофильный латераль Еркебулан Сейдахмет и столь же молодой воспитанник Егор Ткаченко.
В средней линии у Кирилла Кекера вновь сплошь молодые футболисты и самым малоопытным из них является 18-летний Мирас Кобеев. Любопытно, что миниатюрный хавбек родом из Астаны и ранее находился в системе столичного клуба, но затем его заметили в "Кайрате" и пригласили в академию. Мирас пока не дебютировал в КПЛ, но уже трижды выходил в матчах Кубка. Сейчас Кобеев регулярно попадает в заявку основы и попутно помогает "Кайрат-Жастар" в первой лиге. В потенциале он может заменить Антона Крачковского, поскольку схож с ним по антропометрии и некоторым стилевым признакам игры.
В атаке у кайратовцев после ухода Алыкулова остался лишь один иностранец. Поэтому за спинами основного трио Жоао Пауло - Шушеначев - Швырев сидят молодые казахстанцы. Кекер попробовал уже двух нападающих, впервые сыгравших на таком уровне. Сначала свой шанс получил Сэйф Попов. Он выходил на замену в матчах с "Шахтером" и "Жетысу", однако затем перестал попадать в заявку. В первой лиге у Попова шесть матчей в этом году и один гол.
Чуть больше информации и впечатлений вызвал еще один форвард алматинцев Ян Труфанов. Ранее его выделял Вахид Масудов, работавший с ним в юношеской сборной Казахстана. Масудов кстати удивлялся, почему Труфанов не получил шанс на старте сезона, однако недавно Кекер все-таки презентовал публике 19-летнего игрока. Труфанов, как и Мрынский, выскочил на замену в игре с "Кайсаром". Своим желанием и нацеленностью на ворота он впечатлил даже тренера соперников. Опытный Виктор Кумыков заявил, что именно Труфанов создавал наибольшую угрозу в составе "Кайрата".
Фото: ФК "Кайрат"©
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