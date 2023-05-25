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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Академия в деле. Казахстанские игроки дебютировали за "Кайрат"

Академия в деле. Казахстанские игроки дебютировали за "Кайрат"
©ФК "Кайрат"

Ограниченные финансовые условия продолжают влиять на селекцию "Кайрата" и теперь клуб все чаще обращается к воспитанникам собственной академии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новой волне молодых талантов алматинского клуба, которые уже получили шанс в этом году.

Большинство позиций в "Кайрате" дублируются как раз воспитанниками, которых постепенно подводят к основному составу.

Среди защитников дебютировать в чемпионате Казахстана удалось Александру Мрынскому. Он вышел во втором тайме в недавнем матче с "Кайсаром", заменив в качестве правого латераля Еркебулана Сейдахмета. Мрынский отличается скоростью и способен поддерживать атаку. Так, в прошлом сезоне первой лиги за "Кайрат-Жастар" он оформил четыре ассиста и один гол в 20 матчах. В этом году он также успел сделать два ассиста в пяти матчах за молодежную команду алматинцев. Шансы заиграть в ближайшие годы у Мрынского вероятно будут, ведь справа на фланге у клуба играет непрофильный латераль Еркебулан Сейдахмет и столь же молодой воспитанник Егор Ткаченко.

В средней линии у Кирилла Кекера вновь сплошь молодые футболисты и самым малоопытным из них является 18-летний Мирас Кобеев. Любопытно, что миниатюрный хавбек родом из Астаны и ранее находился в системе столичного клуба, но затем его заметили в "Кайрате" и пригласили в академию. Мирас пока не дебютировал в КПЛ, но уже трижды выходил в матчах Кубка. Сейчас Кобеев регулярно попадает в заявку основы и попутно помогает "Кайрат-Жастар" в первой лиге. В потенциале он может заменить Антона Крачковского, поскольку схож с ним по антропометрии и некоторым стилевым признакам игры.

В атаке у кайратовцев после ухода Алыкулова остался лишь один иностранец. Поэтому за спинами основного трио Жоао Пауло - Шушеначев - Швырев сидят молодые казахстанцы. Кекер попробовал уже двух нападающих, впервые сыгравших на таком уровне. Сначала свой шанс получил Сэйф Попов. Он выходил на замену в матчах с "Шахтером" и "Жетысу", однако затем перестал попадать в заявку. В первой лиге у Попова шесть матчей в этом году и один гол.

Чуть больше информации и впечатлений вызвал еще один форвард алматинцев Ян Труфанов. Ранее его выделял Вахид Масудов, работавший с ним в юношеской сборной Казахстана. Масудов кстати удивлялся, почему Труфанов не получил шанс на старте сезона, однако недавно Кекер все-таки презентовал публике 19-летнего игрока. Труфанов, как и Мрынский, выскочил на замену в игре с "Кайсаром". Своим желанием и нацеленностью на ворота он впечатлил даже тренера соперников. Опытный Виктор Кумыков заявил, что именно Труфанов создавал наибольшую угрозу в составе "Кайрата". 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 12 9 1 2 17-11 28
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 11 1 1 9 9-22 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ

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