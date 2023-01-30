Агент прояснил будущее форварда сборной Узбекистана в клубе КПЛ

Нападающий сборной Узбекистана по футболу Игорь Сергеев продолжит карьеру в костанайском "Тоболе". Об этом сообщает телеграм-канал "Новости футбола".

"В казахстанских СМИ появилась информация, что нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев может покинуть "Тобол". Информацию прокомментировал агент игрока.

По его словам, Сергеев остается игроком "Тобола", контракт нападающего с клубом рассчитан еще на один год. Игорь вернулся в Ташкент после первого контрольного матча, но должен присоединиться к команде в Анталии", - пишет источник.

29-летний Сергеев выступает за "Тобол" с 2021 года. В КПЛ-2022 провел 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.

Также в его карьере были "Актобе", такшкентский "Пахтакор", "Аль-Зафра" из ОАЭ и китайский "Бэйцзин Гоань". С 2013-го вызывается в национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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