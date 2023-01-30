Агент прояснил будущее форварда сборной Узбекистана в клубе КПЛ

Нападающий сборной Узбекистана по футболу Игорь Сергеев продолжит карьеру в костанайском "Тоболе". Об этом сообщает телеграм-канал "Новости футбола".
"В казахстанских СМИ появилась информация, что нападающий сборной Узбекистана Игорь Сергеев может покинуть "Тобол". Информацию прокомментировал агент игрока.
По его словам, Сергеев остается игроком "Тобола", контракт нападающего с клубом рассчитан еще на один год. Игорь вернулся в Ташкент после первого контрольного матча, но должен присоединиться к команде в Анталии", - пишет источник.
29-летний Сергеев выступает за "Тобол" с 2021 года. В КПЛ-2022 провел 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал два ассиста.
Также в его карьере были "Актобе", такшкентский "Пахтакор", "Аль-Зафра" из ОАЭ и китайский "Бэйцзин Гоань". С 2013-го вызывается в национальную команду.
Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,4 миллиона евро.
За всеми трансферными новостями КПЛ можно следить по этой ссылке.
Реклама