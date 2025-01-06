Абзал Бейсебеков близок к уходу из "Астаны" спустя 12 лет в клубе

Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков может покинуть "Астану" в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры в других казахстанских командах.

В минувшем сезоне КПЛ на счету Бейсебекова всего 13 матчей.

В "Астану" он перешел в 2012 году и с тех пор лишь один раз уходил в аренду - в польскую "Корону". За это время универсальный футболист семь раз становился чемпионом Казахстана, два раза завоевывал Кубок и пять раз - Суперкубок страны. Также он выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов, Лиги Европы (один раз - в плей-офф) и Лиги конференций. За сборную Казахстана провел 49 матчей.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Кайрате", откуда уходил в "Локомотив" (ныне - "Астана"), а после - в "Восток".