Абзал Бейсебеков близок к уходу из "Астаны" спустя 12 лет в клубе
Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков может покинуть "Астану" в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков может покинуть "Астану" в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.
32-летний футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры в других казахстанских командах.
В минувшем сезоне КПЛ на счету Бейсебекова всего 13 матчей.
В "Астану" он перешел в 2012 году и с тех пор лишь один раз уходил в аренду - в польскую "Корону". За это время универсальный футболист семь раз становился чемпионом Казахстана, два раза завоевывал Кубок и пять раз - Суперкубок страны. Также он выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов, Лиги Европы (один раз - в плей-офф) и Лиги конференций. За сборную Казахстана провел 49 матчей.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Кайрате", откуда уходил в "Локомотив" (ныне - "Астана"), а после - в "Восток".
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