50 процентов потерянных очков и безнадега в игре. Есть ли шанс у "Кайрата" догнать "Астану"?

OLIMPBET-чемпионат Казахстана по футболу сезона-2021 приблизился к своей середине. Единоличным лидером является "Астана", которая обеспечила себе солидный отрыв для данного этапа турнирной дистанции. Корреспондент Vesti.kz попытался разобраться, есть ли у преследователей столичного клуба шанс создать интригу в борьбе за "золото".

"Астана" после 11 туров набрала 29 очков и прекрасно чувствует себя на вершине турнирной таблицы. Столичный клуб потерял всего четыре балла - это вполне чемпионский график. На семь очков от "Астаны" отстает "Тобол". В принципе, разрыв не провальный и такие гандикапы отыгрываются, но здесь не все будет зависеть от костанайцев.

А вот позиции "Кайрата", который привычно видеть в погоне за "Астаной" (не считая сезона-2020), пока выглядят провальными. "Черно-желтые" набрали всего 17 баллов из 33 возможных. Без одного очка это 50 процентов потерянных баллов. Алматинцы даже позволили обойти себя "Акжайыку", который имеет 18 очков. Сейчас действующий чемпион Казахстана занимает четвертую строчку таблицы и по количеству баллов находится ближе к зоне вылета, от которой его отделяют десять пунктов, чем к "Астане". Столичный клуб и "Кайрат" разделяют 12 очков.

Исходя из сценариев предыдущих сезонов, становившихся чемпионскими для "Астаны" и серебряными для "Кайрата", алматинцы должны попытаться ввязаться в гонку за столичным клубом. Но есть несколько факторов, которые могут сказаться на притязаниях "Кайрата".

Во-первых, очень много вопросов вызывает игра команды Алексея Шпилевского. Пока она, мягко говоря, не тянет на чемпионскую, а больше походит на то, что способен показать середняк, в результате чего "Кайрат" находится на своих нынешних позициях.

Во-вторых, дистанция турнира существенно сократилась. Если в прежние годы команды проводили по 32 или 33 тура, то сейчас - всего 26 матчей, из которых сыграно 11. Фактически остается не так много времени для решения данной задачи. Непонятно, сколько туров еще надо, чтобы алматинцы преобразились, переформатировались и стали побеждать.

Даже две возможные победы "Кайрата" в матчах с "Астаной" кардинально не решат проблемы алматинцев. Да, будет сокращение отставания, возможно, психологический подъем, но в турнирной таблице поменяется немного. Здесь, опять же, как в случае с "Тоболом", многое будет зависеть не только от "Кайрата". "Астана" сама должна устроить аттракцион невиданной щедрости с раздачей очков и подарков конкурентам. Но, судя по всему, на такое рассчитывать, по крайней мере пока, не приходится. Столичный клуб демонстрирует стабильную игру и, как видно, находится далеко от кризиса. К слову, очный поединок соперники проведут 23 мая в Нур-Султане. Это будет заключительный тур первого круга чемпионата.

К слову, "Кайрат" занимает четвертое место благодаря дополнительным показателям. Также по 17 очков набрали "Кызыл-Жар" и "Тараз". Причем петропавловцы обходят "Кайрат" по потерянным баллам (у них на один матч меньше). Даже "Ордабасы", который прилично лихорадит, тоже потенциально обходит алматинцев. У шымкентцев, занимающих седьмое место, 15 очков и одна игра в запасе.

Таким образом, в этом сезоне у "Кайрата", который ранее оказывался лучшим после "Астаны", вообще могут быть большие трудности с попаданием в первую тройку.

Без шансов для соперника "Астаны" и последний матч Шпилевского? Превью к 12-му туру КПЛ-2021

Напомним, 18 и 19 мая пройдут матчи 12-го тура. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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