Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 18:40
 

5-кратный чемпион интересуется Смаковым: подробности

  Комментарии

Поделиться
5-кратный чемпион интересуется Смаковым: подробности Самат Смаков. ©ФК "Жетысу"

Бывший тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков в зимнее межсезонье может возглавить павлодарский "Иртыш", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Бывший тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков в зимнее межсезонье может возглавить павлодарский "Иртыш", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Клуб, занявший второе место в первой лиге и вернувшийся в премьер-лигу, ставит перед собой амбициозные задачи. "Иртыш" пять раз становился чемпионом страны в высшей лиге.

Что касается Смакова, то павлодарцы видят в нём тренера, способного построить молодую и успешную команду. В качестве футболиста он защищал цвета "Иртыша", завоевав чемпионский титул в 1999 году. Также Смаков играл за павлодарцев и был капитаном команды в 2015 году.

Добавим, что в качестве тренера, кроме "Жетысу", он работал в "Елимае" и "Женисе".

"Жетысу" под руководством Смакова финишировал на 12-м месте в таблице КПЛ-2025.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Виго   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 20:15   •   не начат
Сельта
Сельта
(Виго)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Сельта
Ничья
Атлетик
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!