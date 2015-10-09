5-кратный чемпион интересуется Смаковым: подробности

Бывший тренер талдыкорганского "Жетысу" Самат Смаков в зимнее межсезонье может возглавить павлодарский "Иртыш", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Клуб, занявший второе место в первой лиге и вернувшийся в премьер-лигу, ставит перед собой амбициозные задачи. "Иртыш" пять раз становился чемпионом страны в высшей лиге.

Что касается Смакова, то павлодарцы видят в нём тренера, способного построить молодую и успешную команду. В качестве футболиста он защищал цвета "Иртыша", завоевав чемпионский титул в 1999 году. Также Смаков играл за павлодарцев и был капитаном команды в 2015 году.

Добавим, что в качестве тренера, кроме "Жетысу", он работал в "Елимае" и "Женисе".

"Жетысу" под руководством Смакова финишировал на 12-м месте в таблице КПЛ-2025.

