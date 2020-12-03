Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) на своем официальном сайте представила символическую сборную 22-го тура футбольной премьер-лиги сезона-2020, который стал последним в этом розыгрыше.

Отмечается, что команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.



Статистические данные близкие к идеалу Непогодова позволили ему стать лучшим на своей позиции по итогам тура. У Дмитрия четыре отбитых удара, два сейва и шесть эффективных выходов из ворот. Голкипер действовал безошибочно и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Индекс действий - 270.



Центральные защитники: Евгений Ткачук ("Шахтер"); Александр Клещенко ("Ордабасы"), Юрий Логвиненко ("Астана")



Надежная игра Ткачука в обороне помогла "горнякам" сохранить ворота в неприкосновенности. Евгений выиграл 71 процент единоборств в защите, три раза успешно сыграл в отборе, совершил четыре перехвата и 11 подборов. Индекс действий - 280.



Здорово себя проявил защитник "Ордабасы" Александр Клещенко. Он совершил шесть чистых отборов, восемь перехватов и семь подборов. В обороне он редко уступал нападающим соперника при игре корпусом, выиграв 92 процента борьбы. Плюс в активе у игрока ассист. Индекс действий - 318.



Логвиненко отыграл игру с высокой концентрацией и без серьезных ошибок. Юрий старался читать игру оппонентов и действовать на опережение во всех эпизодах - он перехватывал мяч четыре раза и восемь раз сыграл на подборах. Точность его передач составила 93 процента. Индекс действий - 275.



Опорный полузащитник: Иван Маевский ("Астана")



С высокой мобильностью в центре полузащиты в прошедшем туре отыграл Иван Маевский. Белорусский хавбек здорово подбирал мячи, набрав по данному показателю 13 удачных попыток, а также он два раза эффективно вступал в отбор. Одна из двух попыток удара позволили Ивану забить единственный и победный гол. Индекс действий - 265.



Правый полузащитник: Вадим Побудей ("Жетысу")



Побудей - лучший игрок тура по количеству созданных голевых моментов. По ходу всего матча чувствовалась заряженность игрока на результативные действия. Так, он принял участие в двух из трех забитых голов, записав на свое имя гол и ассист. Индекс действий - 292.



Атакующие полузащитники: Сергей Хижниченко ("Ордабасы"); Аюб Бацуев ("Тараз")



Хижниченко был активен с первых минут встречи. За счет большого объема движений и открываний в атакующей трети Сергей создавал проблемы защитникам соперника. Он нанес три удара в створ ворот, один из ударов оказался результативным. Индекс действий - 272.



Российский полузащитник "Тараза" Бацуев был самым активным в атаке. Несколько раз он угрожал воротам соперника дальними ударами, совершил семь удачных обводок и выиграл в атаке 60 процентов борьбы. Также Аюб отличился красивым голом, который принес команде три очка. Индекс действий - 262.



Левый полузащитник: Зиги Бадибанга ("Ордабасы")



Технико-тактические действия Бадибанги предопределили исход встречи с "Окжетпесом" (3:1). Зиги забил гол и выделялся своими оригинальными решениями на поле. В его активе три успешные обводки, два удара в створ ворот и одна ключевая передача. Индекс действий - 310.



Нападающие: Айбар Жаксылыков ("Жетысу"), Жоао Пауло ("Ордабасы")



В игре с "Каспием" (3:0) Жаксылыков сыграл в лучших традициях центральных нападающих, воспользовавшись грубыми ошибками линии обороны. По традиции он часто брал игру на себя, предприняв 12 попыток обводок соперника. Забив два гола, Айбар стал лучшим нападающим заключительного тура чемпионата Казахстана сезона-2020. Индекс действий - 320.



Лидерские качества и острота действий в атакующей трети Жоао сыграли важную роль в игре с кокшетауским "Окжетпесом". Пауло старался с пользой использовать свободные пространства на половине поля соперника и был настроен на обострение эпизодов за счет проникающих передач. Бразилец отличился голом и голевой передачей. Индекс действий - 271.

Напомним, по итогам КПЛ-2020 "Кайрат" досрочно стал чемпионом. "Тобол" завоевал серебряные награды, а "Астана" взяла "бронзу". Кроме того, "Шахтер" занял четвертое место и сыграет в еврокубках. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.