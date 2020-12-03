Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из "Локомотива". "Кызыл-Жар" - итоги сезона КПЛ-2020

Очень разнородный состав, репутация балансирующей между КПЛ и первой лигой команды, скромные ресурсы - все это про "Кызыл-Жар". Корреспондент Vesti.kz выделяет главные особенности прошедшего сезона для клуба из Петропавловска.



Лучший игрок



Среди полевых игроков у "Кызыл-Жара" нет явного лидера ни статистически, ни визуально. Крепкий коллектив, но так чтобы кто-то выделялся - увы нет. Но есть вратарь. Некогда надежда московского "Локомотива" быстро стал первым номером в команде из Петропавловска и стремительно набрал форму, которая позволила ему котироваться на уровне лучших киперов всей лиги.

У Лобанцева шесть сухих матчей из 18, без его уверенной игры клуб мог и не сохранить прописку в высшем дивизионе. Мы еще поговорим про трансферы "Кызыл-Жара", но именно эта сделка является успешной, к тому же это игрок без статуса легионера и в хорошем возрасте - 25 лет.







Лучший матч



Да, "Кызыл-Жару" удалось обыграть "Кайрат", но это был матч, где алматинцы были в резервном составе, без турнирной мотивации, но при этом даже в таких обстоятельствах петропавловцы с трудом дожали соперника.



Более важным и определяющим стал результат матча с "Жетысу" в 16-м туре. "Кызыл-Жар" добыл три очка в самый пик борьбы за выживание. Способность собраться в тяжелый момент и обыграть вязкого, столь же мотивированного и превосходящего в классе оппонента - это то, что помогло в итоге "Кызыл-Жару" остаться в премьер-лиге.







Оценка по селекции







Безусловно, нельзя не учитывать очень скромные финансовые возможности "Кызыл-Жара", но все же множество сделок клуба вызывали вопросы даже на стадии подписания. Зенькович, Цецхладзе, Безлихотнов, Корян, Маркелов - абсолютно пустые вложения без отдачи, и показательно, что многие из них находились в клубе недолгое время.



Помимо Лобанцева, со знаком плюс стоит оценить подписание центрального защитника молодежной сборной Казахстана Алибека Касыма и опорного полузащитника из Кот-д'Ивуара Муссы Коне. Именно эти три игрока наверняка будут вызывать спрос среди более статусных команд КПЛ в предстоящее трансферное окно.



Оценка по сезону







"Кызыл-Жар" в последние годы воспринимается как команда-лифт, и, естественно, если клуб не падает в первую лигу после возвращения в КПЛ - это уже успех. Очевидно, что у клуба нет возможностей для прогресса, даже для постепенного, это расстраивает, но тогда хочется наблюдать за тем, как "Кызыл-Жар" дает развиваться или даже перезагружает карьеры молодых казахстанцев. Касым, Соколенко, Максим Скорых - есть надежда, что для них Петропавловск - это период роста, и дальше они смогут сделать более серьезный шаг и сильно прибавить.



Фото: ПФЛК©