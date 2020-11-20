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"Кайрат" завоевал бы чемпионство хоть на Луне. Агент - о трансфере Глушакова в "Астану" и казахстанцах в РПЛ

Он продвигал экс-капитана "Спартака" в КПЛ.

"Кайрат" завоевал бы чемпионство хоть на Луне. Агент - о трансфере Глушакова в "Астану" и казахстанцах в РПЛ
Денис Глушаков. Фото: ФК "Ахмат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Известный российский футбольный агент Рустам Раджабов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, кто из казахстанских футболистов может в ближайшее время отправиться в РПЛ. Также, по его словам, такие тренеры, как Муханов, Скрипник, Вернидуб и Криушенко вскоре будут работать в КПЛ.

- Рустам, как восприняли новость о приходе Тихонова в "Астану"? Многие считают, что тренер, два года находившийся без работы - не уровень многократных чемпионов.

- Я не очень хорошо знаком с Андреем Тихоновым, как с тренером, но, что касается его тренерской паузы, то много примеров в мировом футболе, когда у тренеров были длительные перерывы в работе. Далеко ходить не надо - Пеллегрини, Венгер, Семин, тот же Моуринью больше года находился без работы. Андрей Валерьевич принял непростой для себя вызов, учитывая в каком положении сейчас находится "Астана", однако слаженная работа не только тренерского штаба, но и руководства клуба в целом должна принести свои плоды. Немаловажный факт - астанчане пригласили в свои ряды Давида Лория, которого я считаю грамотным управленцем. А так - время покажет.

- По делу ли, на ваш взгляд, "Кайрат" завоевал титул? Сильно ли помогли им домашние игры, учитывая, что матчи проходили в единой локации?

- В этом сезоне "Кайрат" выглядел предпочтительнее всех в КПЛ. Уверен, проходи чемпионат хоть на Луне, алматинцы однозначно завоевали бы "золото"! Очень рад за Кайрата Советаевича, который долго и кропотливо шел к заветному трофею, но ведь он не опускал руки и в итоге дождался! Респект и уважение ему. Теперь нужно сделать следующий шаг - попасть в групповой этап Лиги чемпионов, а это будет сделать во много раз тяжелей.



- Станет ли усиливаться "Кайрат" в преддверии старта в Лиге чемпионов? Может ли клуб пригласить таких же звездных новичков вроде Вагнера Лава? Тем более, что в соцсетях ходят такие слухи.

- Я думаю, в любом случае команда должна будет усиливаться, чтобы достойно выступить в Лиге чемпионов. Считаю, что в каждую линию нужен такой колоритный футболист, уровня Вагнера, который имеет большой опыт выступлений на международной арене. Если у них это получится, то "Кайрат" будет иметь неплохие шансы попасть в основную стадию.

- Были ли в этом году российские футболисты, которые могли приехать летом в КПЛ? Если да, то по каким причинам сорвались трансферы?

- Есть несколько игроков, которые должны были играть в Казахстане. Из именитых отмечу Дениса Глушакова. Я вел переговоры по переходу футболиста в "Астану" и все шло достаточно продуктивно. Мы обсуждали финансовые условия, сроки и некоторые нюансы относительно личного контракта, однако в итоге Денис решил остаться в России. Это его решение, и я его уважаю, но мне очень хотелось бы видеть такого футболиста в КПЛ.

- Нуралы Алип - в РПЛ. Насколько это реально?

- Может со временем и реально, но сейчас Алип еще достаточно сырой футболист. Ему нужно время, чтобы получить необходимый объем опыта в играх за "Кайрат", чтобы что-то показать на более высоком уровне. Иначе будет похожая ситуация, что была в свое время у Сейдахмета.



- Кто еще, на ваш взгляд, способен уехать в российский чемпионат из казахстанцев уже в будущем году?

- Отметил бы Шомко, Марочкина, Перцуха и Аймбетова. Конечно, у Юры с Абатом шансы уехать гораздо выше, так как они еще достаточно молоды.

- Стоит ли уезжать из КПЛ Дмитрию Шомко, у которого вроде был интерес из парочки клубов? Или уже поздно - в 30 лет?

- Всем игрокам стоит уезжать, если есть предложение из более конкурентоспособного чемпионата. Тем более 30 лет для игрока обороны - это не предел. Считаю, чтобы потом не кусать локти и не рассказывать своим детям, мол, я бы мог играть там-то или там, нужно рассматривать разные варианты и пользоваться шансом попробовать свои силы на высоком уровне.

- Роман Муртазаев интересовал "Рубин" и "Оренбург". Этот год получился для него не самым удачным. Шансы уехать еще есть?

- Все зависит только от него. В том, что он хороший футболист, ни у кого сомнений нет, но зачастую бывает много факторов, которые мешают показывать свой прежний уровень. Как мне кажется, у Ромы начались психологические проблемы после того, как он не уехал в зарубежный чемпионат. Он попросту начал деградировать, потерял мотивацию. Ему нужно все это переосмыслить, перебороть и двигаться дальше, тогда мы увидим прежнего Муртазаева. Если же он с этим не справится, то просто потухнет.

- Правило об ЕАЭС помогло привлечь в страну игроков сборных Беларуси и Армении. Из этих стран кто-то из топовых футболистов может приехать в Казахстан?

- По правде говоря, я не веду футболистов из этих стран, но, в любом случае, новые имена появляться будут. Главное, чтобы футболисты были качественные, а не посредственные.

- Действительно ли Александр Меркель так сильно интересен средним командам РПЛ?

- Думаю, если бы Александр был настолько интересен клубам РПЛ, его кто-нибудь летом уже подписал. Слухов ведь всегда много, а на деле оказывается иначе. Меркель - хороший футболист и смог бы достойно выступать в том же "Урале" или "Ахмате".

- Вы ранее работали с Владимиром Мухановым. Может ли он вернуться в Казахстан, на ваш взгляд?

- С Владимиром Васильевичем мы постоянно на связи и периодически пересекаемся в Москве. Мы не раз обсуждали его возможное возвращение в Казахстан. До недавнего времени он решил сделать паузу в тренерской карьере, так как хотел полностью восстановить свое здоровье после операции. Сейчас, я считаю, он уже полностью готов приступить к работе, однако к выбору команды он будет подходить тщательно. Скажу больше: не так давно у него было по одному предложению из России и Казахстана, но, взвесив все "за и против", Васильевич решил взять паузу.



- Вы успешно работали в "Окжетпесе". Сейчас кокшетаусцы переживают не лучшие времена. На ваш взгляд, что стало причиной столь неудачного сезона?

- Конечно, "Окжетпес" для меня - особая команда, за которую я всегда переживаю и стараюсь не пропускать матчи с их участием. В футболе такое бывает, что команда проводит неплохой сезон, а на следующий не показывает тех результатов, которые от нее ждут. Чтобы понять в чем проблема, нужно находиться внутри коллектива, а не сидеть и гадать на кофейной гуще. Если посмотреть со стороны, то Андрею Карповичу действительно не позавидуешь. Это и череда травм и судьи зачастую трактовали эпизоды не в пользу кокшетаусцев, хотя, по моему мнению, должно было быть иначе. Здесь нужно все домыслы и мнения убрать на второй план, так как осталось всего несколько туров. В такой ситуации футболистам необходимо выйти в этих играх как на последний бой и сыграть за тренера. Я хорошо знаком с Карповичем, знаю, как он переживает за ребят, а им, в свою очередь, сейчас нужно будет отблагодарить тренера самоотдачей и желанием победить. Тогда у "Окжетпеса" будут хорошие шансы сохранить прописку в элите.

- Билек покинул сборную Казахстана. Какой тренер нужен команде - дорогостоящий и модный иностранец или свой молодой тренер, вроде Алиева, Смакова и Нурдаулетова?

- Считаю, что сборной нужен тренер с опытом, желательно с работой со сборными, ведь специфика работы с клубами и национальными командами отличаются друг от друга. Так что руководству КФФ нужно тщательно подойти к выбору кандидатов.

- С какими еще тренерами наши клубы вели и будут вести переговоры в ближайшее время? Много слухов ходят о Владимире Вайссе.

- Относительно Вайсса - я не в курсе, а вот, например, у того же Игоря Криушенко совсем недавно были предложения из Казахстана. Игорь Николаевич в тот момент находился в Индонезии и не мог вылететь оттуда из-за пандемии, чтобы провести нормально переговоры. Теперь же он вернулся домой, в Минск, и в ближайшее время ему будет легче рассматривать тот или иной вариант. Также знаю, что некоторые клубы вели переговоры с такими специалистами, как Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник, который на данный момент тренирует украинскую "Зарю". Тот же Владимир Муханов, о котором я упомянул выше. Уверен, любой из мною вышеперечисленных специалистов в ближайшее время имеет хорошие шансы возглавить один из клубов КПЛ. Это вопрос времени.

Рустам Раджабов известен в Казахстане своей работой в кокшетауском "Окжетпесе" в качестве спортивного директора. В период его деятельности команда заняла самое высокое место в чемпионате в своей истории - пятое в 2016 году.

Фото: ФК "Кайрат" и ФК "Актобе".

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК Кайрат ФК Окжетпес ФК Премьер-лига России

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