Футболистам "Кайрата" урезали премиальные за чемпионство. Названа причина

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Футболистам алматинского "Кайрата" двое урезали размер премиальных за победу в чемпионате Казахстана сезона-2020. Об этом сообщает телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
По информации источника, перед началом сезона команде было обещано 1,5 миллиона евро за чемпионство. Теперь сумму снизили вдвое - до 750 тысяч евро. Ранее назывались другие цифры.
Причина такого решения - "с 2017 года в чемпионате Казахстана играют 12 команд в три круга. В этом сезоне из-за пандемии COVID-19 сыграно было только два из них. Поэтому там и приняли решение о понижении суммы выплат".
Ранее стала известна зарплатаВагнера Лава по новому контракту с "Кайратом". В 13 матчах премьер-лиги он забил семь голов и отдал пять ассистов, а также помог алматинскому клубу завоевать первое за 16 лет чемпионство.
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