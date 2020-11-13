Вайсс покинул сборную Грузии и собрался вернуться в Казахстан

Словак Владимир Вайсс
, освободивший пост главного тренера в сборной Грузии
, намерен искать варианты для трудоустройства в Казахстане и России, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что три года у руля "Кайрата" сделали Вайссу хорошую рекламу в Казахстане. При нем алматинский клуб сделал существенный прогресс, после долгих лет барахтанья в нижней части турнирной таблицы.
В последний год работы словака "желто-черные" даже были в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы. Но после трех лет работы контракт с тренером не был продлен, после чего он уехал в Грузию.
В 2019 году кандидатура Вайсса рассматривалась в качестве замены Роману Григорчуку в "Астане". Этим летом столичный клуб также был заинтересован в нем, и специалист даже прилетел на переговоры в столицу Казахстана, но до подписания контракта дело так и не дошло.
Вайсс готов был заключить соглашение с "Астаной", несмотря на занятость в сборной Грузии. И перспектива участия на чемпионате Европы следующим летом тоже никак не могла поколебать его решимость. В случае выхода грузин на Евро-2020, Вайсс намеревался продлить контракт со сборной только на условиях совмещения с клубной работой.
Но даже наличие у "Астаны" тренера не ставит крест на перспективах Вайсса в КПЛ. По данным источника, словак уже контактировал с новым руководителем одного из клубов Казахстана, и дал свое согласие на работу.
Однако параллельно представитель Вайсса ищет ему варианты трудоустройства и в Европе - в том числе в России, куда сам тренер также не прочь перебраться.
Напомним, Вайсс покинул
сборную Грузии, которую возглавлял с 2016 года, после поражения в домашнем матче с Северной Македонией (0:1) и невыхода команды в финальную часть Евро-2020. До этого с 2013 по 2015 год тренировал "Кайрат", с ним алматинская команда два раза становилась серебряным и бронзовым призером КПЛ, а также дважды выигрывала Кубок страны.
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