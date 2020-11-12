Десять футболистов пополнили состав "Астаны"

Основной состав "Астаны"
после непродолжительной паузы возобновил тренировочный процесс в Алматы, готовясь к заключительной части сезона, сообщает пресс-служба северян.
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Помимо футболистов, которые заявлены на сезон в основном составе, к команде присоединились десять игроков из системы клуба. Из команды "Астана-М", которая выступала во второй лиге, к основе присоединились защитники Алим Кайрлы (2000), Самат Мажит (2000), Адильжан Дюсембаев (2001), полузащитники Бауыржан Ахаев (2001), Мейрамбек Калмырза (2002) и Нуржан Куанышкалиев (2000).
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Также с командой будут тренироваться футболисты, проводившие этот сезон в аренде: голкипер Владислав Саенко (2000, "Акжайык", 12 игр, 12 пропущенных голов), защитник Тенизбай Абдурахманов (2002, "Арысь", 1 игра), полузащитник Руслан Махан (2000, "Байконыр", 7 игр) и нападающий Владислав Прокопенко (2000, "Актобе", 10 игр, 2 гола).
Напомним, что "Астана" занимает третье место в таблице, набрав 27 очков в 16 играх. С календарем оставшихся матчей в КПЛ можно ознакомиться здесь
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