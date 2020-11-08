Прямая трансляция матча "Кызыл-Жар СК" - "Тобол" и еще двух игр 18-го тура КПЛ

Сегодня, 8 ноября, пройдут три матча 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Сыграют "Кызыл-Жар СК" - "Тобол"
(начало - в 15:00 по времени Нур-Султана), "Тараз" - "Шахтер"
(15:00) и "Окжетпес" - "Жетысу"
(17:00). Последние две игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала, где будет показан и первый матч.
Прежде "Кызыл-Жар СК" и "Тобол" провели 27 игр, в которых петропавловцы одержали шесть побед при пяти ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 15-47.
"Тараз" и "Шахтер" встречались в 57 случаях - 16 побед в активе южан при 13 ничьих и 28 неудачах с разницей мячей 51-79.
"Окжетпес" и "Жетысу" сыграли 35 очных встреч - в них 15 раз выиграли кокшетаусцы при семи ничьих и 13 поражениях с разницей мячей 44-33.
В других матчах 18-го тура "Астана" сыграла вничью с "Ордабасы" - 1:1 (11 марта), также очки поделили
"Кайсар" и "Кайрат" - 2:2.
Турнирная таблица КПЛ-2020
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