"Больших изменений в игре "Астаны" не заметил". Аймбетов - о титуле КПЛ и гонке бомбардиров

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Автор победного гола в матче "Астана" - "Кайрат"Абат Аймбетов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о впечатлениях от игры соперника и гонке бомбардиров. Для казахстанского форварда мяч, забитый в ворота столичного клуба, стал десятым в нынешнем сезоне.
- Абат, на сей раз матч получился более обоюдоострым, вы лично заметили какие-либо изменения у "Астаны" по сравнению с прошлой игрой?
- Больших изменений не заметил, игроки "Астаны" - профессионалы и всегда выкладываются по полной, матчи с ними очень тяжелые. Возможно, в этот раз они играли чуть агрессивнее и с большей самоотдачей, ведь по сути это был шанс повлиять на ситуацию в гонке за чемпионство.
- Вы второй год подряд преодолеваете отметку в десять мячей, чувствуете, что вышли на определенный уровень стабильности в плане голов и качества игры?
- Любой игрок старается прогрессировать, и я в том числе. Очень рад, что удалось второй сезон подряд забить десять и более голов, но не хочется на этом останавливаться, буду прикладывать максимум усилий, чтобы забить больше в этом и в следующих сезонах.
- Учитывая, что задача по титулу практически решена, важно ли для вас теперь стать лучшим бомбардиром в этом сезоне?
- Конечно, было бы приятно стать лучшим бомбардиром, но на первом месте - задачи клуба. Нам нужно сделать последний шаг на пути к титулу и обыграть "Ордабасы" в следующем матче.
Отметим, что "Кайрат" после победы над "Астаной" упрочил лидерство в турнирной таблице и теперь имеет отрыв в 14 очков, при этом у столичного клуба еще есть игра в запасе. Команде Алексея Шпилевского осталось сыграть четыре матча в КПЛ-2020.
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