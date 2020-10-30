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Аутсайдер КПЛ во второй раз за сезон обыграл дебютанта еврокубков

Первый тайм выдался без голов.

Аутсайдер КПЛ во второй раз за сезон обыграл дебютанта еврокубков
Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Кайсар", который в этом сезоне дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, проиграл "Каспию" в 16-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Алматы на Центральном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу актауского клуба. Решающий мяч на 77-й минуте забил Михаил Габышев.



Как итог, кызылординцы во второй раз сезон уступили "Каспию". В шестом туре "волки" проиграли со счетом 0:1.

После этой неудачи "Кайсар" с 20 очками остался на пятом месте, тогда как "Каспий" с десятью баллами обошел "Окжетпес" в таблице по дополнительным показателям, поднявшись с последней, 11-й строчки на десятую. 

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Кайсар ФК Каспий

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