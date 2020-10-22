Амбиции, талант и современная школа. В Казахстане растут сразу три молодых вратаря для главной сборной

Сборная Казахстана по футболу испытывала кризис во вратарской позиции многие годы, но, похоже, эту неприятную тенденцию могут переломить. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, как в "Кайрате"
, "Ордабасы"
и "Таразе"
развиваются голкиперы новой волны.
К сожалению, после Давида Лория
в стране не было столь же яркого и харизматичного вратаря, хотя огромные надежды возлагали на Стаса Покатилова
, однако его карьера так и не продвинулась дальше скамейки запасных в "Ростове". Да, в Казахстане по-прежнему есть опытные и мастеровитые голкиперы, включая того же Покатилова, но все же в данной позиции почти десять лет отсутствовала стабильность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что сборная постоянно обращалась к помощи натурализованных вратарей, в этот период за нее сыграли россиянин Андрей Сидельников
, серб Ненад Эрич
и украинец Дмитрий Непогодов
.
Проблема наметилась, но возможно в ближайшее время нас заставят о ней забыть новое поколение молодых казахстанских вратарей. Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев уже уверенно заявил
, что в его команде есть три равноценных и подающих большие перспективы вратаря.
Мухаммеджан Сейсен, 21 год, ФК "Тараз"
Капитан молодежной сборной и один из новых продуктов широко известной футбольной школы в Таразе. У Сейсена отличные природные данные для вратаря, но при этом он еще и психологически устойчивый, с лидерскими качествами, с потенциалом полновесного управления обороной. Любопытно еще и то, что Сейсен долгое время занимался кокпаром и некоторые вратарские навыки у него развиты как раз благодаря казахской национальной игре.
В этом сезоне 21-летний голкипер провел пять матчей, три из них на ноль. В "Таразе" у Сейсена конкуренция с более опытным Джурахоном Бабахановым
, хотя ошибки последнего в недавних матчах КПЛ пугают. Возможно, в клубе ждут возвращения молодого кипера после полученной травмы в играх за "молодежку" и уже готовы предоставить ему практику.
Данил Устименко, 20 лет, ФК "Кайрат"
Зимой "Кайрат" на удивление легко расстался со сверхопытным Владимиром Плотниковым
и лишь в период подготовки к сезону стало понятно, почему было принято такое решение. Данил Устименко начал впечатлять всех уже на сборах, а затем постепенно стал пробиваться в основу "Кайрата" уже в официальных матчах. На данный момент Данил провел шесть матчей в КПЛ, четыре из них полных, два раза выходил на замену: за суммарные 448 минут пропустил три мяча.
В отличие от того же Сейсена, Устименко не столь габаритный вратарь, но его плюсы в другом. У кайратовца отличная реакция, не боится играть на выходах, хотя уже допустил результативную ошибку именно в данном элементе, но это вполне ожидаемые оплошности для столь молодого вратаря.
Устименко, по отзывам коллег, очень вдумчивый и рассудительный парень, он готов соответствовать современным вратарским тенденциям, то есть быть не только надежным на линии, но и существенно помогать команде при розыгрыше мяча, прибавлять в игре ногами и это одно из его возможных преимуществ перед коллегами.
Бекхан Шайзада, 22 года, ФК "Ордабасы"
Это уже третий сезон Бекхана в основном составе "Ордабасы". Возможно, именно в этом году он сделает решающий шаг на пути к полноценному статусу первого номера в клубе. В 2018 году он провел пять матчей в КПЛ, в 2019 - четыре, в нынешнем - снова пять. При этом, в КПЛ-2020 у него уже три сухих игры и попадание в символическую сборную по итогам 13-го тура.
Шайзада амбициозен, но при этом его старший коллега Плотников может многое дать ему в процессе роста. Руководители "Ордабасы" не сомневаются, что в будущем Шайзада будет основным вратарем в национальной сборной, отмечая его не только игровые, но и ментальные данные. Показательно еще и то, что к вратарю проявляли предметный интерес сразу несколько команд КПЛ, но в текущей ситуации "Ордабасы" предстает вполне правильной площадкой для прогресса вратаря.
Фото: ПФЛК©
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