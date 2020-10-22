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Амбиции, талант и современная школа. В Казахстане растут сразу три молодых вратаря для главной сборной

Они представляют клубы КПЛ.

Амбиции, талант и современная школа. В Казахстане растут сразу три молодых вратаря для главной сборной
Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сборная Казахстана по футболу испытывала кризис во вратарской позиции многие годы, но, похоже, эту неприятную тенденцию могут переломить. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как в "Кайрате", "Ордабасы" и "Таразе" развиваются голкиперы новой волны.

К сожалению, после Давида Лория в стране не было столь же яркого и харизматичного вратаря, хотя огромные надежды возлагали на Стаса Покатилова, однако его карьера так и не продвинулась дальше скамейки запасных в "Ростове". Да, в Казахстане по-прежнему есть опытные и мастеровитые голкиперы, включая того же Покатилова, но все же в данной позиции почти десять лет отсутствовала стабильность. Об этом говорит хотя бы тот факт, что сборная постоянно обращалась к помощи натурализованных вратарей, в этот период за нее сыграли россиянин Андрей Сидельников, серб Ненад Эрич и украинец Дмитрий Непогодов

Проблема наметилась, но возможно в ближайшее время нас заставят о ней забыть новое поколение молодых казахстанских вратарей. Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев уже уверенно заявил, что в его команде есть три равноценных и подающих большие перспективы вратаря. 

Мухаммеджан Сейсен, 21 год, ФК "Тараз"



Капитан молодежной сборной и один из новых продуктов широко известной футбольной школы в Таразе. У Сейсена отличные природные данные для вратаря, но при этом он еще и психологически устойчивый, с лидерскими качествами, с потенциалом полновесного управления обороной. Любопытно еще и то, что Сейсен долгое время занимался кокпаром и некоторые вратарские навыки у него развиты как раз благодаря казахской национальной игре. 

В этом сезоне 21-летний голкипер провел пять матчей, три из них на ноль. В "Таразе" у Сейсена конкуренция с более опытным Джурахоном Бабахановым, хотя ошибки последнего в недавних матчах КПЛ пугают. Возможно, в клубе ждут возвращения молодого кипера после полученной травмы в играх за "молодежку" и уже готовы предоставить ему практику. 

Данил Устименко, 20 лет, ФК "Кайрат"



Зимой "Кайрат" на удивление легко расстался со сверхопытным Владимиром Плотниковым и лишь в период подготовки к сезону стало понятно, почему было принято такое решение. Данил Устименко начал впечатлять всех уже на сборах, а затем постепенно стал пробиваться в основу "Кайрата" уже в официальных матчах. На данный момент Данил провел шесть матчей в КПЛ, четыре из них полных, два раза выходил на замену: за суммарные 448 минут пропустил три мяча. 

В отличие от того же Сейсена, Устименко не столь габаритный вратарь, но его плюсы в другом. У кайратовца отличная реакция, не боится играть на выходах, хотя уже допустил результативную ошибку именно в данном элементе, но это вполне ожидаемые оплошности для столь молодого вратаря.

Устименко, по отзывам коллег, очень вдумчивый и рассудительный парень, он готов соответствовать современным вратарским тенденциям, то есть быть не только надежным на линии, но и существенно помогать команде при розыгрыше мяча, прибавлять в игре ногами и это одно из его возможных преимуществ перед коллегами.  

Бекхан Шайзада, 22 года, ФК "Ордабасы"



Это уже третий сезон Бекхана в основном составе "Ордабасы". Возможно, именно в этом году он сделает решающий шаг на пути к полноценному статусу первого номера в клубе. В 2018 году он провел пять матчей в КПЛ, в 2019 - четыре, в нынешнем - снова пять. При этом, в КПЛ-2020 у него уже три сухих игры и попадание в символическую сборную по итогам 13-го тура.

Шайзада амбициозен, но при этом его старший коллега Плотников может многое дать ему в процессе роста. Руководители "Ордабасы" не сомневаются, что в будущем Шайзада будет основным вратарем в национальной сборной, отмечая его не только игровые, но и ментальные данные. Показательно еще и то, что к вратарю проявляли предметный интерес сразу несколько команд КПЛ, но в текущей ситуации "Ордабасы" предстает вполне правильной площадкой для прогресса вратаря. 

Фото: ПФЛК©

 

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Метки:
Ордабасы ФК Кайрат ФК Тараз ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу

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