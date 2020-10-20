Король штрафной, гол-шедевр и шанс поехать на Евро. Как Лобжанидзе расцвел в КПЛ

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Грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе второй сезон в Казахстане, но его эффективность и прогресс впечатляют. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как нападающий из Тбилиси зажигает в КПЛ.
В прошлом году "Тараз" традиционно имея скромные финансовые возможности выписал из грузинского "Рустави" габаритного форварда по фамилии Лобжанидзе. Казалось бы, уже не молодой игрок, не заиграл в России за "Оренбург", никогда много не забивал даже в родной Грузии, зачем этот трансфер?
Тем не менее, "Тараз" угадал. Лобжанидзе оформил восемь голов в 24 матчах, забивал в том числе большим командам - "Тоболу" и "Астане". В начале 2020 года на родине игрока говорили, что к нему есть интерес из Азии, Европы и Америки, но в итоге он остался в Казахстане и пошел на повышение в "Кайсар".
Да, нынешний сезон нельзя назвать стабильным для игрока сборной Грузии, но он по-прежнему остается одним из самых опасных форвардов лиги. В минувшем туре Лобжанидзе оформил дубль в ворота бывшей команды "Тараз" и спас "Кайсар" от поражения.
Старт сезона опять же был удачным для Элгуджи, он забил "Иртышу" (результат матча был аннулирован) и "Окжетпесу", а после возобновления турнира оформил шедевр в матче с "Жетысу".
Но потом игрок взрывался лишь моментами, хотя эти голевые вспышки впечатляли. Вот например отличный гол "Кайрату" после молниеносной контратаки.
Кроме того, он забил единственный гол "Кайсара" в еврокубках, поразив ворота кипрского АПОЭЛа. В итоге, сейчас у Лобжанидзе пять голов в десяти матчах КПЛ, отличная статистика для такой закрытой команды, как "Кайсар". Умение проявлять себя в скромных обстоятельствах - это несомненный плюс Лобжанидзе, его репутация в КПЛ уже достаточно крепка.
Защитники не могут справиться с его физическими данными, умением играть головой и тем, как он чувствует свободное пространство в штрафной. Лобжанидзе - отличная функция в атаке для команд КПЛ, поскольку он эффективен в борьбе с ярко выраженными оборонительными соперниками.
Также статус форварда выделяется в связи с его постоянными вызовами в сборную Грузии со стороны прекрасно знакомого нам Владимира Вайсса. Словацкий специалист знает толк в качественных нападающих и поверил в Элгуджу еще в 2017 году. Да, Лобжанидзе не первый выбор в своей сборной, он скорее игрок ротации, но это не отменяет того факта, что он это внимание заслужил. Будущей зимой нападающий может вновь перейти в более амбициозный клуб в Казахстане, а уже летом 2021 года поехать со сборной Грузии на чемпионат Европы.