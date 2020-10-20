Вынужденные замены в обороне и грубые ошибки. "Кайрат" перед важными играми столкнулся с кадровыми проблемами

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный EmailМатериал добавлен в избранноеДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
СохранитьНедостаточно средствВы достигли лимита трансферовВы превысили лимит трансферовВы превысили лимит игроковВы достигли лимита игроковМаксимум игроков данной позиции уже достигнутТрансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позицииМаксимум игроков одного клуба уже достигнутВы достигли лимита покупокмлрдмлнтысВы достигли лимита продажКупитьПродатьНазначить капитаномНазначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню.Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \nПосле сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещенияСфокусироватьНажмите для отменыОбтекание картинкиСлеваСправаНетУдалитьУдалить объект?
Офис Vesti.kzЖиви спортом!Укажите, что вы ищетеИнформация о компании
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Алматинцы столкнулись с неприятностями некоторое время назад, когда у делегированного в сборную Казахстана Алипа был диагностирован коронавирус. Из-за этого он был помещен в карантин и не смог помочь национальной команде. Еще одним заболевшим COVID-19 оказался полузащитник Султанбек Астанов, хотя потеря его на фоне Алипа выглядит не такой масштабной. Кроме того, перед встречей с "Жетысу" обнаружилось отсутствие другого основного центрального защитника Раде Дугалича, у которого, как утверждают источники близкие к ситуации растяжение мышцы бедра.
Потеря целой связки на столь важных позициях, вынудила Шпилевского к центральному защитнику Денису Полякову, который впервые в статусе игрока "Кайрата" съездил в сборную Беларуси, отрядить номинального опорного полузащитника Айбола Абикена. Для Абикена эта роль знакома, он ранее уже исполнял в алматинском клубе данные функции. Правда, в нынешнем сезоне полузащитник больше играл на позиции правого хавбека, вытеснив из состава Конрада Вжесиньски.
В игре с "Жетысу" Абикен занял место левого центрального защитника, на этой позиции выступает Алип, а Поляков расположился правее, где играет Дугалич. Именно первая ошибка Абикена привела к голу в ворота "Кайрата" на шестой минуте матча.
После этого взятие ворот соорудили Суюмбаев и Покатилов, поставив алматинский клуб в крайне трудное положение. Благо для Шпилевского, его оборона больше не допускала ляпов, а команда сумела исправить ситуацию, но этих ошибок с лихвой хватило тренерскому штабу для серьезного разбора игры.
К слову, Поляков, забивший гол с нулевого угла, когда все ждали прострел, отчасти реабилитировал защитную линию в этом матче. Как всегда, продуктивен и надежен был Миканович на правом краю обороны "Кайрата". Хорват также принял деятельное участие в атаке. С его передач алматинцы забили третий и четвертые голы.
Впрочем, стоит сказать, линия обороны во главе с Покатиловым действовала мягко говоря не образцово и вряд ли может занести себе в актив этот матч. Пока неясно, сколько будет продолжаться карантин Алипа и когда вернется в строй Дугалич. Впереди у "Кайрата" пять матчей за 17 дней, потери очков в которых будут чреваты. 22 октября команда Шпилевского сыграет с "Каспием", а затем алматинцев ждет сверхсложный календарь: 26 октября матч с "Тоболом", 30 октября с "Астаной", третьего ноября против "Ордабасы" и седьмого игра с "Кайсаром". В данных обстоятельствах, дефицит исполнителей в составе, а особенно центральных защитников, которые являются основными, не добавляют спокойствия тренерскому штабу и болельщикам.
Отметим, по итогам 13 туров "Кайрат" набрал 32 очка. "Тобол" сместил со второй строчки "Астану". У костанайцев 23 балла, у столичного клуба - 21. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне