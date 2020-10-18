Валидольная победа. "Кайрат" сам привез два гола и не забил два пенальти, а соперник доигрывал вдевятером

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Алматинский "Кайрат" и талдыкорганский "Жетысу" выдали огненный матч в 13-м туре казахстанской премьер-лиги. По ходу встречи подопечные Алексея Шпилевского уступали 0:2 и едва не проиграли, но все же переломили ход игры и взяли очередные три очка. Vesti.kz рассказывают про ключевые моменты матча.
Все началось на седьмой минуте игры, когда Стас Покатилов разыграл мяч в своей штрафной. Конрад Вжесиньски отпасовал на Айбола Абикена, и тот не смог выбить в поле, попав в соперника. В результате мяч оказался у Педро Эуженио, который и открыл счет в матче.
Спустя десять минут на табло стало 2:0 в пользу "Жетысу". И на этот раз не обошлось без ошибки соперника. Гафуржан Суюмбаев со своей половины скатил на Покатилова. Тот попытался обработать, но промахнулся по мячу, который закатился в пустые ворота, несмотря на отчаянную попытку голкипера предотвратить автогол. Возможно, после этого случая капитану "Кайрата" стоит перестать играть назад и через Покатилова (свежа в памяти ошибка в матче Лиги наций).
Еще до перерыва "Кайрат" нашел в себе силы и один мяч отыграл. Свое слово сказал лучший бомбардир команды Абат Аймбетов. Форвард оказался самым расторопным в чужой штрафной и первым на добивании.
В самом начале второго тайма "Кайрат" получил право на 11- метровый и шанс сравнять счет. К точке подошел Вагнер Лав, но после его удара мяч полетел выше ворот.
Несмотря на промах, алматинцы продолжили искать счастье у чужих ворот и добились своего уже с игры. На 57-й минуте Адеринсола Эсеола получил мяч в чужой штрафной, прострелил в касание в центр, где Аймбетов переправил снаряд в ворота и оформил дубль.
Спустя пару минут судья поставил второй пенальти в ворота "Жетысу", который к тому же остался в меньшинстве - Мирам Сапанов получил вторую желтую карточку, завалив в своей штрафной Эсеолу. На этот раз пробивать 11-метровый вызвался сам пострадавший, но переиграть голкипера талдыкорганцев он не сумел.
Переломный момент произошел на 76-й минуте. Футболисты "Кайрата" прижали соперника к штрафной и организовали атаку с одного фланга на другой. В итоге мяч оказался у Дениса Полякова, который вбежал в площадку и мощно пробил с острого угла, застав голкипера "Жетысу" врасплох.
В компенсированное время талдыкорганцы и вовсе остались вдевятером. Аслан Дарабаев сорвал атаку соперника, нарушив правила на Гулжигите Алыкулове, и заработал вторую желтую карточку. Причем игрок "Жетысу" вышел на замену и в течение пары минут умудрился получить два "горчичника".
Но на этом беды талдыкорганцев не закончились. На четвертой добавленной минуте в ворота "Жетысу" влетел четвертый мяч. Точку в матче поставил Данияр Усенов, забивший свой первый мяч за "Кайрат" в КПЛ.
"Кайрат" набрал 32 очка и упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив отрыв от "Астаны" на 11 баллов. Да, столичная команда имеет матч в запасе, но ей еще нужно выиграть в нем. А пока алматинцы сделали весомую заявку на чемпионство.
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