Стало известно о переговорах "Астаны" с Бердыевым до назначения Тихонова

До назначения на пост главного тренера Андрея Тихонова "Астана"
вела переговоры с экс-наставником "Рубина" Курбаном Бердыевым
, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что переговоры с Бердыевым вел генеральный директор "Астаны" Михаил Гурман, который, как и Бердыев, когда-то играл за "Кайрат".
Однако Бердыев надеялся получить назначение в московское "Динамо", которое в итоге принял немецкий специалист Сандро Шварц.
Кроме того, у Бердыева до сих пор сохраняются амбиции тренировать клуб с возможностью выхода в еврокубки, тогда как с казахстанскими командами сделать это значительно сложнее из-за низкого рейтинга УЕФА и необходимости проходить изнурительные раунды квалификации.
Напомним, о назначении Тихонова "Астана" официально объявила
сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью
.
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