"Астана" приняла решение по новому главному тренеру

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Руководство футбольного клуба "Астана" намерено утвердить нового главного тренера команды в ближайшие два дня, сообщает корреспондент Vesti.kz. Круг претендентов на вакантную должность сократился до минимума.
В "Астане" пытаются ускорить процесс назначения тренера, поскольку команде необходимо готовиться к возобновлению чемпионата Казахстана. При этом клуб исключил из списка возможных кандидатов на пост тренера специалистов из Украины, Беларуси и Болгарии, то есть наверняка "Астану" не возглавят ни Вячеслав Грозный, ни Юрий Вернидуб, о которых ранее говорили, как о вероятных претендентах.
Добавим, также сообщалось, что столичный клуб рассматривает кандидатуру казахстанского тренера Владимира Чебурина.
В нынешнем сезоне "Астана" сначала отправила в отставку чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.
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