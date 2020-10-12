"Кайрат" показывает футбол, который никто и никогда не видел". Шпилевский - об интересе от "Динамо", Исламхане и чемпионской гонке

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал о состоянии защитника алматинцев Нуралы Алипа
, встрече с Бауыржаном Исламханом
и борьбе за титул чемпиона Казахстана. Также он прокомментировал интерес
к своей персоне со стороны московского "Динамо".
- Алексей Николаевич, Нуралы Алип сдал положительный тест на COVID-19, это серьезная потеря для "Кайрата"?
- Для нас и национальной сборной это плохая новость, потому что Нуралы основной центральный защитник. Надеюсь, что все быстро и бессимптомно пройдет. К сожалению, такова мировая ситуация, вторая волна уже началась в Европе, сейчас мы должны быть внимательны к игрокам и ко всему персоналу.
- Как я понимаю Алип теперь будет помещен на 14-дневный карантин?
- Да, пока не сдаст два отрицательных теста - он будет на карантине.
- Я заметил, что у вас был разговор с Исламханом, если не секрет, о чем вы беседовали?
- Я знаю, что он травмирован, прежде всего, поинтересовался как его здоровье. Плюс спросил о его новой команде, чемпионате, как семья - это самое главное, конечно, я пожелал ему удачи.
- Наверняка, многие вас уже поздравляют с титулом, как вы считаете, гонка завершена?
- Нет, гонка только начинается, мы хотим выиграть все восемь матчей, у нас именно такой настрой. Я уже сказал ребятам, то, что мы сошли с пути в матчах против "Окжетпеса" и "Шахтера" - эти ошибки мы постараемся больше не повторять. Я вижу настрой ребят, мы готовы не растерять то преимущество, которое у нас есть.
- Вы ожидали, что матч с "Астаной" получится таким однообразным и с явным преимуществом вашей команды?
- Это заслуга ребят, мы показали свое лицо. Я знал на что они способны, может, для вас это было неожиданно, но я знаю возможности своих ребят - они их подтвердили.
- Как вы реагируете, когда говорят о том, что у "Кайрата" есть проблемы с позиционной атакой?
- Кто так говорит?
- Эксперты.
- Я не хочу углубляться в детали, у каждого есть свое мнение. Мы знаем над чем работать, я лично очень рад за ребят, они показывают самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел. Мы движемся в правильном направлении.
- Информация об интересе московского "Динамо" к вам, насколько я знаю, о вас действительно наводили справки, как вы воспринимаете такую новость?
- Если в прессе пишут, то значит правда. Но у меня контракт с Кайратом", я здесь счастлив, мы готовимся к чемпионату. В данной ситуации неправильно комментировать какие-то слухи.
Напомним, что "Кайрат" после 12 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана
, набрав 29 очков. Занимающая второе место "Астана" отстает от алматинского клуба на восемь очков.
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