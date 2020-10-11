"Астане" нашли нового лидера

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" Денис Гармаш
может продолжить карьеру в Казахстане.
По информации "Футбол газеты
", в услугах 30-летнего хавбека заинтересована "Астана"
. Переход случится только в том случае, если "Астану" возглавит Вячеслав Грозный
.
"В таком случае вполне возможно, что Гармаш станет одним из лидеров "Астаны" и поведет игроков за собой", - говорится в заметке.
Гармаш выступает за "Динамо" с 2007 года, провел 184 матча и забил 23 гола. Является двукратным чемпионом Украины, обладателем Кубка (два раза) и Суперкубка Украины (четыре раза). За сборную Украины сыграл 30 матчей.
Напомним, "Астана" остается без тренера с августа после расторжения контракта с Михалом Билеком
. Обязанности главного тренера исполнялся Пол Эшуорт, но 7 октября он был уволен
из столичного клуба.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне