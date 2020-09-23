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Угасшая конкуренция. Почему "Кайрат" в этом сезоне уверенно выиграет "золото" КПЛ

Интрига в борьбе за чемпионство исчезает.

Угасшая конкуренция. Почему "Кайрат" в этом сезоне уверенно выиграет "золото" КПЛ
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В чемпионате Казахстана пройдена практически половина дистанции, "Кайрат" лидирует с большим преимуществом и не собирается упускать первую строчку. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как алматинский клуб создал себе комфортный задел и почему ему никто не готов навязать конкуренцию. 

"Кайрат" выигрывает даже "плохие" матчи


Что отличает "Кайрат" от прошлых сезонов? Система игры Алексея Шпилевского действительно заработала, команда в отличной физической форме, абсолютно все игроки объединены под одну идею и никто не сомневается в ней. Еще одна отличительная черта нынешнего "Кайрата" - умение терпеть и дожимать соперника.

Из недавних примеров сразу два показательных матча. Против "Кайсара" у алматинцев многое не получалось, но замены, давление и вера в то, что игру можно забрать, повлияли на итоговый результат. "Кайрат" выиграл тяжелый матч, хотя в прошлые годы мог легко запнуться в такой ситуации.

Еще более свежий случай - игра с "Кызыл-Жаром". Последствия обидного вылета из ЛЕ сказывались, игроки были не столь свежи, как физически, так и ментально, но снова результат был добыт, сыграли рационально, вратарь выручил, никто не допустил глупых ошибок - победа есть.

Выигрывать подобные матчи - важнейший скилл в чемпионской гонке. И "Кайрат", наконец, овладел им для того, чтобы очень уверенно идти  по дистанции. 

"Астана" никогда не была в таком кризисе 

Если выезд в Брест был нокдауном, то матч с "Будучностью" отправил "Астану" в глухой нокаут. Гегемон клубного казахстанского футбола в кризисе по всем фронтам. Но если говорить исключительно о футболе, о качестве игры, о мотивации футболистов, все это, опять же, указывает на слабые позиции "Астаны" в этом сезоне. 

Возможно, Пол Эшуорт не такой плохой тренер, как мы себе представляем, но в такой ситуации и за такой срок невозможно что-то кардинально поменять, даже если бы у команды был тренер принципиально иного уровня. 

Нынешний сезон показал, что в "Астане" пора менять основной костяк команды, признаки закостенелости состава проявлялись еще в прошлом сезоне и при других тренерах. Найти в себе силы на новый рывок при обстоятельствах, когда у тебя нет постоянного тренера, нет игровой идеи,  нет своего стадиона и нет ясности по контракту (сразу у некоторых лидеров) практически нереально. 

"Тобол" и "Ордабасы" нестабильны 

Последние несколько лет мы искали конкурентов для "Астаны" и "Кайрата", но долгосрочных амбиций или задач хотя бы в одном конкретном сезоне побороться с привычным дуэтом грандов не было ни у кого. Этот сезон не исключение. 

"Тобол" и "Ордабасы" поочередно бросает то в жар, то в холод, и во многом эти команды зависят от индивидуальностей. Григорий Бабаян по-прежнему лишь на стадии строения своего коллектива, а у Кахабера Цхададзе, похоже, просто кризис идей. Пока Шымкент выручает лишь бразильский маэстро Жоао Пауло - по влиянию на результат абсолютно лучший игрок лиги на данный момент. 

"Кайрат" уже сыграл по разу с "Ордабасы" и "Тоболом", и в обоих случаях обеспечивал себе победу уже в первых таймах. Кроме того, шымкентскому и костанайскому клубам не хватает ресурсов. Если у лидеров не идет игра, джокеров в рукаве нет ни у Цхададзе, ни у Бабаяна. 

 

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Метки:
Астана ФК Кайрат ФК КПЛ-2020 Ордабасы ФК Тобол ФК Шпилевский Алексей Цхададзе Кахабер Эшуорт Пол Бабаян Григорий

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