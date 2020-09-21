"Астана" расстанется с половиной состава после вылета из еврокубков

"Астана"
собирается устроить чистку состава после неудачного выступления в еврокубках. Об этом сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале
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"Боссы "Астаны" подготовили список из 10-12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.
Провальное выступление клуба в еврокубках и неудачи в КПЛ вынуждают руководителей "Астаны" идти на крайние меры, чтобы сохранить свои посты. Видимо, именно игроков они хотят сделать крайними, чтобы отвести от себя все обвинения. Список этот составлялся Полом Эшуортом и спортивным директором Гани Кайназаровым.
Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич", - отметил он.
Напомним, что "Астана" начинала еврокубковый путь с Лиги чемпионов, но на стадии первого отборочного раунда была разгромлена
"Динамо-Брестом" (3:6). В результате казахстанский клуб продолжил выступление в Лиге Европы, где во втором раунде не смог пройти
черногорскую "Будучность" (0:1).
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