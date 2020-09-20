"Я очень зол". Пол Эшуорт - о ничьей "Астаны" с "Шахтером"

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Исполняющий обязанности главного тренера "Астаны" Пол Эшуорт прокомментировал клубной пресс-службе ничью с "Шахтером" в рамках девятого тура премьер-лиги.
Нам было тяжело психологически после матча Лиги Европы, плюс мы имели всего два дня на восстановление. У "Шахтера" же было больше времени на подготовку. Поэтому мы провели ротацию, дали сыграть другим футболистам. Я очень зол, что мы контролировали игру, вели 1:0, но пропустили гол, тем самым усложнив себе ситуацию. Мы должны доводить подобные матчи до победы, будем работать над этим. У нас был момент, чтобы забить еще, но такие моменты нужно реализовывать, мы не смогли это сделать.
- Сегодня вне протокола остались три человека - Рукавина, Шомко и Томасов. Насколько серьезные у них повреждения?
Ситуацию с Рукавиной вы знаете, Шомко и Томасов получили травмы в последней игре против "Будучности". Димы не будет 7-10 дней, Марин выбыл примерно на неделю. Томасов хорошо вышел в последней игре, уверен, что сегодня он бы нам точно помог.
- Следующий матч у команды уже через три дня. Успеет ли команда восстановиться к матчу против "Кайсара"?
Мы сможем ответить на этот вопрос лишь после матча. Мы находимся в одинаковой ситуации с "Кайсаром": они так же играли еврокубки в четверг и сегодня им предстоит очень тяжелый матч. В прошлом году было так же: мы сыграли в еврокубках, после чего через три дня чемпионат. Это очень сложно, но мы должны давать результат.
Напомним," Астана" сыграла вничью с "Шахтером" со счетом 1:1. Она занимает второе место в турнирной таблице КПЛ-2020, но отстает от "Кайрата" на шесть очков.
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