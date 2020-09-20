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Гол-красавец не позволил "Астане" выиграть матч у "Шахтера"

"Кайрат" опережает чемпиона на шесть баллов.

Гол-красавец не позволил "Астане" выиграть матч у "Шахтера"
Фото: instagram.com/pflkaz
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
2
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 9
Астана - Шахтер 1:1

Голы: Сотириу, 62 (1:0); Таттыбаев, 71 (1:1)

Турнирная таблица

"Астана" не смогла обыграть "Шахтер" в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Футболисты "Астаны" вышли вперед на 62-й минуте, гол на свой счет записал Пиерос Сотириу. Карагандинцы отыгрались на 71-й после красивого удара в исполнении Айдоса Таттыбаева.

Таким образом, "Астана" набрала 15 очков в восьми играх и сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице. "Шахтер" с 12-ю баллами идет седьмым. Лидирует "Кайрат", который опережает "Астану" на шесть очков. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь

 

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Метки:
Астана ФК Шахтер ФК КПЛ-2020

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