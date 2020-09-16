Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина

"Тараз"
не успел заявить на вторую половину сезона колумбийского футболиста Рохера Каньяса
. Об этом сообщает Meta-ratings.kz
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Клуб КПЛ долгое время вел переговоры с 30-летним игроком и лишь в сентябре достиг договоренности. Вдобавок опытный футболист не смог прилететь в Казахстан из Колумбии.
Ожидалось, что "Тараз" заявит игрока в качестве свободного агента вне трансферного окна, однако неправильно оформил документы. Контракт, подписанный
между клубом и Каньясом, будет расторгнут.
Последним клубом колумбийца в КПЛ был павлодарский "Иртыш", за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.
В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с "Шахтером", а в 2014-м, 2015-м и 2016-м - с "Астаной". С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.
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