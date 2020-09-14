"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым

Также о деталях контракта и предложениях из других стран.

"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым
Гулжигит Алыкулов. Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Владимир Осипов, агент полузащитника "Кайрата" Гулжигита Алыкулова, дал интервью "Sport АКИpress", в котором рассказал о переходе своего клиента в алматинский клуб, предложениях из других стран, поделился некоторыми деталями контракта и назвал главную цель игрока.

Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана "Кайрат" объявил в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме "2+1". По данным Transfermarkt, "Кайрат" заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.

- Говорили, что у Алыкулова есть предложения из Европы - Чехии, Польши. Насколько это правдиво?
- Были вполне конкретные разговоры не только из клубов Чехии и Польши. Были варианты из чемпионата Турции, Бельгии и других стран. Вопрос в том, что клубы между собой не могли договориться. В Европе сейчас такая тенденция, что клубы берут игрока в аренду с правом выкупа. "Неман" такое не устраивало. Зачем им отдавать игрока в аренду, если он самим нужен.

Мы с Гулжигитом посещали Чехию и были очень близки к переходу в чемпионат Чехии, но в последний момент клуб не захотел подписывать игрока, а хотел взять в аренду. И опять не сошлись мы. 90 процентов предложений на этом этапе оборвались из-за того, что клубы хотели вариант с арендой.

- У Гулжигита были варианты из России?
- Да, варианты были из российской премьер-лиги, но один был сразу с уходом в аренду в фармклуб, и это нас не устроило, а второй слишком долго принимал решение. Не хотелось все доводить до крайнего дня трансферного окна.

- Также говорили, что "Кайрат" - не приоритет. Почему именно его и выбрали?
- Во-первых, нужно отдать должное ФК "Кайрат" и менеджменту, они ждали нас практически три месяца. Понятно, что у нас в приоритете были варианты из Европы. Тем более клубы были заинтересованы, но все упиралось в вариант с арендой с правом выкупа. "Кайрат" был заинтересован в выкупе. Потом мы провели переговоры и убедились, что игрока берут под основной состав, что на него рассчитывают, а тренер видит игрока в своей модели. Поэтому мы перешли в "Кайрат". Также большим стимулом был тот факт, что "Кайрат" играет в еврокубках. А Гулжигит стал первым игроком из Кыргызстана, который сыграл в еврокубках и забил. При переходе еврокубки также сыграли большую роль.

- Клуб из Кыргызстана будет получать процент от дальнейших продаж Алыкулова?
- Насколько мне известно, "Дордой" получил определенный процент от перехода Алыкулова в "Кайрат". А вот от перехода из "Кайрата" клуб может рассчитывать только на выплаты солидарности. Около 0,3-2 процента от продажи могут получить и белорусский клуб, клуб из Кыргызстана и даже сам "Кайрат". Прямых процентов для клубов из Кыргызстана уже нет, как я понял.

- Довольны ли вы делами Алыкулова в "Кайрате" сейчас?
- В целом доволен. Видно, что есть прогресс. У него стал четче удар, чего ему так не хватало в Беларуси. Он много создавал моментов, но бил не так качественно, как хотелось бы. Сейчас у него удар более плотный и более прицельный. В завершающей стадии он стал играть острее. Им очень довольны руководство и тренерский штаб. При правильном подходе его ожидает большое будущее.

- В последнем туре казахстанские паблики раскачали тему конфликта Алыкулова и Абата Аймбетова. Вы что-то об этом знаете?
- Ничего такого не видел. Наверное, это чье-то мнение, которое ничем не обосновано. Такой информации у меня нет, а я достаточно часто общаюсь с игроком. Большие команды всегда окружает много новостей, которые не соответствуют действительности.

"Казахи и кыргызы - братья". Как Алыкулов разрулил "конфликт" с Аймбетовым после гола Вагнера Лава за "Кайрат"

- Гол в Лиге Европы помог Алыкулову попасть на карандаш других клубов в Европе?
- Гулжигит продолжает находиться на карандаше у многих клубов, которые следили за ним еще в "Немане". Но важно понимать, что чемпионат Казахстана только возобновился, там сыграли всего семь туров с двумя большими паузами. В таком рваном темпе за игроком следить сложно. Но я знаю, что за ним следят. Конечная цель - европейский чемпионат - остается. Говорят, что "Кайрат" - это приговор для цели перейти в Европу, но это не правда. Из Казахстана многие уезжают в Европу, особенно игроки группы атаки.

- В "Кайрате" у Гулжигита пока все хорошо. У вас есть примерные даты, сколько вы будете играть в чемпионате Казахстана?
- Сейчас у Алыкулова все хорошо в "Кайрате": он играет в основном составе, чемпионская гонка, еврокубки, отличные условия для тренировок и нет задержек по зарплате (что очень часто в связи с пандемией). Он подписал контракт по схеме "2+1". Сейчас сложно сказать, найдется ли клуб, готовый заплатить, ведь в связи с пандемией многие клубы ужались в бюджетах. Также сложно сказать, отработает ли он в "Кайрате" два года, три года или вообще пять лет. Здесь и сейчас у него все хорошо, футболист счастлив и показывает хорошую игру.

- Есть ли у Алыкулова в контракте сумма отступных?
- Почти у всех моих клиентов в контракте есть сумма отступных. Это удобно мне как агенту в дальнейших переговорах, так как все позиции четко обозначены. Такой пункт в контракте Алыкулова был и в "Немане", и сейчас в "Кайрате", но данные цифры я не имею права разглашать.

- Как тогда в итоге в прессу попадают такие данные? Говорили, что у Алыкулова в "Немане" сумма отступных была около четверти миллиона долларов.
- Во всех клубах всегда есть люди, которые вроде в курсе всего, но не при делах. Вы, журналисты, называете таких людей инсайдерами. Например, я никогда не разводил никаких слухов, но тем не менее постоянно появлялись такие слухи, как польский "Лех" (который был правдой) и чешская "Спарта" (что было неправдой). Поэтому не все слухи - правда.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК КПЛ-2020 Футбольные трансферы Кыргызстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
10:45
Футбол

"Из Казахстана многие уезжают в Европу". Агент Алыкулова - о переходе в "Кайрат", голе в ЛЕ и конфликте с Аймбетовым
Вчера
15:37
Футбол

"Выходили с официальным предложением". Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро высказался о переходе в ПАОК
Вчера
13:19
Футбол

Звездный новичок "Кайрата" был удостоен приза от ПФЛК
Вчера
12:52
Футбол

Лучший бомбардир КПЛ из "Астаны" рассказал о победе над "Ордабасы", преемнике Билека и матче ЛЕ
Вчера
11:18
Футбол

Тренер "Ордабасы" отреагировал на поражение от "Астаны" в восьмом туре КПЛ
Вчера
07:35
Футбол

"Этот гол посвящаю нашему другу и одноклубнику". Форвард "Кайрата" высказался о матче восьмого тура КПЛ
Вчера
07:13
Футбол

"Сумасшедший менталитет". Шпилевский о словах игрокам в перерыве и волевой победе над "Кайсаром"
12 сентября
22:44
Футбол

Шпилевский гений? Две замены во втором тайме, два гола и волевая победа "Кайрата"
12 сентября
18:18
Футбол

"Я не верю, что проблемы с физикой". Тренер "Астаны" - о победе над "Ордабасы", Томасове на скамейке и ситуации с травмированными
12 сентября
17:17
Футбол

"Астана" одержала первую победу после увольнения Билека
12 сентября
16:30
Футбол

Легионер "Астаны" оформил дубль с пенальти и возглавил бомбардирскую гонку КПЛ
12 сентября
13:55
Футбол

Видео предыгровой тренировки "Астаны"
12 сентября
10:42
Футбол

Прямая трансляция матчей "Ордабасы" - "Астана" и "Кайрат" - "Кайсар"
12 сентября
07:14
Футбол

"Отдам предпочтение "Астане" и "Кайрату". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о восьмом туре КПЛ
11 сентября
22:54
Футбол

"Шахтер" в добавленное время избежал поражения в матче восьмого тура КПЛ
11 сентября
22:01
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана назвал факторы успеха "Жетысу" в матче с "Окжетпесом"
11 сентября
20:22
Футбол

Тренер "Окжетпеса" нашел объяснение шестому поражению в КПЛ
11 сентября
18:20
Футбол

Был спокоен уже в 15 лет, может стать новым Логвиненко, трансфер в Европу - только за большие деньги. Портрет Нуралы Алипа
11 сентября
17:53
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана помог "Жетысу" победить в восьмом туре КПЛ
11 сентября
17:06
Футбол

"Он обратил на себя внимание клубов РПЛ". Агент из России высказался о защитнике "Кайрата" и сборной Казахстана
11 сентября
15:58
Футбол

Как "Кайрат" с "Астаной" сэкономили более миллиарда и кто помог Зайнутдинову подписать контракт с ЦСКА
11 сентября
13:46
Футбол

Сможет ли "Кайрат" оторваться от преследователей? Что нужно знать о восьмом туре КПЛ
11 сентября
12:28
Футбол

Футболист "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана может уехать в Европу
11 сентября
11:26
Футбол

"Что я ему покажу и расскажу?". Шпилевский высказался о взаимоотношениях с Вагнером Лавом в "Кайрате"
11 сентября
11:05
Футбол

В "Дрим тим" и "Конкурсе прогнозов" доступен восьмой тур КПЛ! Здесь можно выиграть 40 000 тенге
11 сентября
10:00
Футбол

Прямая трансляция матчей КПЛ "Жетысу" - "Окжетпес" и "Шахтер" - "Тараз"
10 сентября
18:32
Футбол

Экс-футболист "Краснодара" сравнил уровень КПЛ и чемпионата России
10 сентября
18:12
Футбол

СМИ сообщили о конфликте тренера клуба КПЛ с экс-капитаном сборной Казахстана
10 сентября
16:43
Футбол

Зайнутдинов был настойчивым, Сейдахмету советовали не ехать в "Уфу" - экс-футболист "Тараза"
10 сентября
11:55
Футбол

Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро заинтересовал участника Лиги чемпионов
10 сентября
07:54
Футбол

"Проанализировали неудачи в КПЛ и Лиге Европы". Боранбаев - о философии "Кайрата", выборе Шпилевского и зарплате Лава
30 августа
23:44
Футбол

Видеообзор заключительного матча седьмого тура КПЛ
30 августа
20:41
Футбол

Как "Тараз" лишил "Астану" победы
30 августа
19:14
Футбол

Видеообзор победы "Кайрата" над "Ордабасы" с дублем Вагнера Лава
27 августа
19:09
Футбол

Видеообзор разгромной победы "Жетысу" над "Кызыл-Жаром СК"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика