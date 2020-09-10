Зайнутдинов был настойчивым, Сейдахмету советовали не ехать в "Уфу" - экс-футболист "Тараза"

Бывший нападающий российских "Краснодара"
и "Сочи",
выступавший за "Тараз" Евгений Шипицин
в интервью Sports.ru
вспомнил, чем выделялись Бахтиер Зайнутдинов
и Еркебулан Сейдахмет
.
С ними футболист пересекался в 2017 году, когда перешел в "Тараз".
"Казахи - индивидуалы: любят обвести, показать себя, чтобы все о них говорили. На их фоне выделялся Бахтиер Зайнутдинов: сам в себе, тихонький, всего боялся - лишний раз ногу (в борьбе) не засунет. При этом бойчуган: не было удара, техники, зато была настойчивость. Молчит, пыхтит и своего добивается. Воит Талгаев требовал с него по-взрослому (кричал-то он жестко), сломать Бачоку было легко - но тот голову опускал и терпел, - рассказал Шипицин. - До слез доходило: устанет, умрет, но замену сам не попросит. Мы Талгаеву говорили: "Поменяй Бачорика". Сами его, правда, гоняли - ну так, психологически. А вот Муха (Мухаметшин) с ним - как с ребенком: чуть расстроится, подбодрит или отведет на разговор".
При этом футболист рассказал, что другой восходящей звезде "Тараза" на тот момент Еркебулану Сейдахмету не советовали ехать в "Уфу":
"Все казахстанцы хотят в Россию. Нас они просили: "Поможете уехать?". Еркебулану Сейдахмету, травматичному пацану, говорили не ехать в "Уфу": "Силовой, оборонительный футбол без пространства - не твой". С Сейдахметом странно: то играл, то нет, то в детскую команду ездил - из-за того, что агенты только и хотели, что продать его. А Бачорику наоборот надо было в РПЛ, чтобы обучиться командной игре. Настроить на нее казахов Талгаеву было тяжело - потому и выдавал на тренировках звездюлей (иначе никак) и нагружал теорией. Правда, когда выигрывали, шел навстречу: "Парни, сегодня теории не будет".
Добавим, что
Зайнутдинов в итоге после успешного сезона в "Таразе" перешел сначала в "Астану", а затем в российский "Ростов". В августе Бахтиер подписал
контракт с московским ЦСКА. Сейдахмет перешел в "Уфу", но не смог закрепиться в команде. Был в аренде в "Левски", а затем его выкупил "Кайрат". Нынешний сезон нападающий начал
в аренде в "Жетысу".
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