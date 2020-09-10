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"Проанализировали неудачи в КПЛ и Лиге Европы". Боранбаев - о философии "Кайрата", выборе Шпилевского и зарплате Лава

Также о трансфере Вагнера.

"Проанализировали неудачи в КПЛ и Лиге Европы". Боранбаев - о философии "Кайрата", выборе Шпилевского и зарплате Лава
Фото: ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев дал интервью YouTube-каналу "КраСава", в котором объяснил философию алматинцев и выбор в пользу Алексея Шпилевского, а также рассказал о зарплате Вагнера Лава.

- Насколько я знаю, вы решили подписать Вагнера Лава, когда у него начались проблемы с ЦСКА. Первый запрос его агенту был 2,5 миллиона евро в год. Правда ли это?
- Во-первых, я не знаю, о чем они договаривались с ЦСКА, но я понял, что они не могут его подписать в тот период, когда они хотели. Они вроде бы хотели заявить его после карантина на остаток чемпионата, но не получилось. Он был свободным агентом, мы напрямую вышли на него. По поводу 2,5 миллиона евро - лично у нас такого разговора не было. В Казахстане за такие деньги ни один клуб не будет подписывать футболиста.

- Сколько Вагнер получает в "Кайрате"?
- У нас есть линейка контрактов, связанная с качеством футболистов и их именем. Он попадает под наш бюджет, поэтому мы его взяли.

- Так сколько получает Лав? По моей информации, примерно столько же, сколько ему предлагал ЦСКА - 800 тысяч евро в год.
- Пусть будет так. Во-первых, у него контракт на полгода. Во-вторых, мы договорились, что если у нас остановится из-за карантина чемпионат и мы не будем играть, то контракт снижается почти на 70 процентов. Главное не то, сколько он получает, а его желание играть в футбол.

- 16 лет "Кайрат" не был чемпионом, и вы берете молодого тренера, у которого не хватает опыта. Почему именно Шпилевский?
- Развитие клуба имеет свои этапы. Пять лет назад, когда мы только начинали, то даже не думали, что такое футбол. У нас было понимание такое: взял тренера - вот и футбол. А задача - вовремя поднести свои "гранаты", решать все вопросы. С течением изменений в клубе менялись и мы сами, руководители. Хорошо, мы построим инфраструктуру, базу, откроем интернат, а что дальше? На третий и четвертый год мы стали думать о том, в какой футбол хотим играть. Делая анализ, почему мы не попадаем в группу Лиги Европы, почему не выигрываем чемпионат, мы поняли одну вещь. Чемпионат Казахстана очень медленный, и в случае выхода на международную арену там совсем другой футбол.

- То есть Шпилевский - это тот человек, который может дать вашему футболу агрессию, быстроту, правильно понимаю?
- Это философия игры.

- Какую философию может дать тренер, у которого нет опыта?
- Мы очень хорошо изучили, что произошло с клубом "Лейпциг" и системой "Редбулл". Три года назад мы пригласили специалистов с Лейпцигского университета и обучили всех наших тренеров. Мы взяли и применили их опыт. Шпилевский работал в этой системе, у него менталитет и образование оттуда. Мы пошли дальше и взяли не только тренера, но и руководителя нашей академии из этой системы.

 

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Метки:
Кайрат ФК Лав Вагнер КПЛ-2020 Боранбаев Кайрат Бразилия Шпилевский Алексей

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