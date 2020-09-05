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Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром

За команду он провел пять матчей.

Клуб КПЛ объявил о расторжении контракта с лучшим бомбардиром
Фото: ФК "Кызыл-Жар СК"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Румынский полузащитник Габриэль Энаке покинул "Кызыл-Жар СК", сообщает официальный сайт петропавловского клуба.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Энаке покинул команду в статусе лучшего бомбардира - забил два гола в пяти матчах.

При этом легионер еще 1 сентября в интервью румынским СМИ рассказал о расторжении контракта с казахстанским клубом, который действовал до лета 2022 года. По словам Энаке, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.

На следующий день "Кызыл-Жар СК" выступил с опровержением этой информации. В клубе отметили, что Энаке самовольно покинул команду.

 

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ-2020 Футбольные трансферы

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