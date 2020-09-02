Клуб КПЛ прояснил ситуацию с уходом лучшего бомбардира

Петропавловский "Кызыл-Жар СК"
прокомментировал ситуацию с уходом Габриэля Энаке
из команды.
Накануне румынский полузащитник в интервью интервью Prosport.ro рассказал, что расторг контракт
с казахстанским клубом, который действовал до лета 2022 года. По словам легионера, период, проведенный во время пандемии вдали от дома, повлиял на него, и поэтому он решил покинуть Казахстан.
"Информация, появившаяся в румынских СМИ, о том, что Габриэл Энаке расторгнул контракт с клубом – не соответствует действительности. Футболист самовольно покинул расположение клуба, и никакого расторжения договора сторонами не было. Сейчас решается вопрос о его возвращении", – сообщила KazFootball.kz
пресс-служба клуба.
На данный момент Энаке является лучшим бомбардиром петропавловского клуба – два гола в пяти матчах. "Кызыл-Жар СК" с семью очками после шести туров занимает восьмое место в турнирной таблице КПЛ.
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