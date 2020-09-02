"Астана" вела переговоры с экс-главным тренером БАТЭ и сборной Беларуси

Белорусский специалист Игорь Криушенко
мог стать главным тренером "Астаны"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Столичный клуб был заинтересован в услугах 56-летнего тренера, однако планирует сделать выбор в пользу другого наставника.
В качестве футболиста Криушенко выступал за "Актюбинец" (ныне "Актобе") в 1989 году. За свою тренерскую карьеру успел поработать в таких клубах, как БАТЭ, минское "Динамо", "Сибирь" (Новосибирск), узбекский "Шуртан". Также специалист с 2017 по 2019 годы тренировал сборную Беларуси.
В качестве тренера БАТЭ дважды завоевывал чемпионский титул, а также выводил "Сибирь" в российскую премьер-лигу, в финал Кубка России и еврокубки. В настоящее время Криушенко работает в Индонезии, где тренирует клуб "ТИРА-Персикабо".
"Астана" назвала преемника Михала Билека
Ранее стало известно о том, что "Астана" предлагала
должность главного тренера бывшему наставнику Станимиру Стойлову
. Также в числе кандидатур фигурируют имена украинца Юрия Вернибуда
, казахстанца Андрея Карповича
и болгарских тренеров - Стойчо Младенова
и Николая Костова
.
После ухода Михала Билека
обязанности главного тренера в "Астане" исполняет английский специалист Пол Эшуорт
.
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