"Астана" назвала преемника Михала Билека

Руководство "Астаны" расторгло
контракт с главным тренером команды Михалом Билеком
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Исполнять обязанности главного тренера будет Пол Эшуорт.
Последний имеет богатый опыт тренерской работы в клубах "Питерборо" (Англия), "Вентспилс", "Рига", "Сконто" (все - Латвия), "Ростов" (Россия), "Саншайнз Старс" (Нигерия).
Также Эшуорт имеет тренерскую категорию "PRO", руководил командами в еврокубках, под его руководством клубы провели около 30 матчей в турнирах под эгидой УЕФА.
55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана. С чешским специалистом "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.
18 августа "Астана" разгромно проиграла в гостях "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.
25 августа "Астана" потерпела первое поражение
в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".
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