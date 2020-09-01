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В поисках антикризисного тренера. Кто может возглавить "Астану" после Билека

Чемпион не снимает задач в еврокубках и КПЛ.

В поисках антикризисного тренера. Кто может возглавить "Астану" после Билека
Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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С момента вылета из Лиги чемпионов и последующим увольнением Михала Билека, в "Астане" началась постепенная работа по поиску нового главного тренера, которая продолжается до сих пор. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто составляет возможный круг претендентов на вакантный пост в столичном клубе. 

Казахстанские тренеры 

Из поколения опытных специалистов "Астана" никого не рассматривала, но в списке кандидатов мелькали фамилии двух молодых и прогрессивных тренеров - Григория Бабаяна и Андрея Карповича. Возвращение Бабаяна - сложная история со всех сторон и маловероятная, хотя в столичном клубе по-прежнему котируют человека, который застал все большие успехи "Астаны" и даже имеет к ним прямое отношение. 

У Карповича не так много тренерского опыта на большом уровне, да, у него был короткий промежуток работы в "Кайрате" будучи главным, но этого явно мало. В "Окжетпесе" Андрей Владимирович изначально оказался в скромных условиях бюджета и состава, поэтому показать что-то выше уровня возможностей клуба пока не сумел. Тем не менее, Карпович остается одним из претендентов на пост тренера "Астаны". 

Российские тренеры 

Сразу после того, как "Астана" провалилась в Бресте, в столичный клуб пошли звонки и сообщения от агентов российских специалистов. Среди тех россиян, кто сейчас свободен, в "Астане" нет восторга ни от одной кандидатуры. Зимой "Астана" действительно хотела заполучить Валерия Карпина, но ни тогда, ни сейчас шансов на положительный исход не было. При этом, возможно, клуб все-таки рассмотрит одного тренера из России, который уже работал в Казахстане. 

Русскоязычные тренеры 

Возвращение Станимира Стойлова - столь же сложная и еще менее вероятная история, как с Бабаяном. Вероятно, в списке претендентов проскакивало еще несколько фамилий из Болгарии, в частности, Георгий Дерменджиев, Николай Костов и Стойчо Младенов. Все они знакомы с казахстанским футболом, но никто из них не выглядит для "Астаны" антикризисным тренером, способным решить проблемы команды за короткое время. 

На днях в Беларуси освободился еще один интересный коуч в лице Юрия Вернидуба. Но в "Астане" предметного интереса к украинскому тренеру не проявляли. 

Напомним, что об уходе Билека "Астана" объявила 26 августа. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен британец Пол Эшуорт. Под его руководством столичный клуб сыграл вничью с "Таразом" (1:1). "Астана" с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая на семь баллов от лидирующего "Кайрата", сыгравшего на матч больше.

17 сентября столичному клуб предстоит сыграет с черногорским клубом "Будучность" в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы.

 

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Метки:
Астана ФК Билек Михал Бабаян Григорий КПЛ-2020 Стойлов Станимир

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