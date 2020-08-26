Стали известны зарплата Билека в "Астане" и сумма компенсации за увольнение

Появились финансовые подробности расставания "Астаны"
с главным тренером команды Михалом Билеком
.
Сегодня, 26 августа, столичный клуб объявил
о расторжении контракта с чешским специалистом. Причины не называются.
По информации журналиста Айдына Кожахмета
, "Астана" выплатила Билеку 100 000 евро в качестве компенсации за расторжение контракта. Отмечается, что это две зарплаты чешского специалиста.
"Астана" назвала преемника Михала Билека
55-летний Билек возглавил "Астану" в январе, сменив украинца Романа Григорчука. Параллельно чех работает главным тренером сборной Казахстана. С чешским специалистом "Астана" завоевала Суперкубок Казахстана.
18 августа "Астана" на выезде проиграла "Динамо-Бресту" (3:6) и вылетела из Лиги чемпионов.
25 августа "Астана" потерпела первое поражение
в КПЛ-2020, уступив "Тоболу" (0:2). Столичная команда на пять очков отстает от лидирующего "Кайрата".
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