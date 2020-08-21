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Воспитанник "Кайрата" и экс-капитан молодежной сборной Казахстана стал игроком армянского клуба

Прошлый сезон он провел в "Окжетпесе".

Воспитанник "Кайрата" и экс-капитан молодежной сборной Казахстана стал игроком армянского клуба
Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский футболист Тимур Рудосельский продолжит карьеру в "Лори". Об этом сообщил официальный сайт армянского клуба. 

При этом не уточняется, на какой срок подписан контракт.

В прошлом сезоне "Лори" финишировал на втором месте из десяти. Новый чемпионат Армении стартовал 14 августа. Но матч клуба из города Ванадзор с "Урарту" был перенесен. Ближайшую игру "Лори" проведет 24 августа на своем поле против "Вана".

25-летний Рудосельский весной подписал предварительный контракт со "Смолевичами" из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. До этого защитник тренировался на сборах в Турции в составе "Актобе" из первой лиги.

Карьеру Рудосельский начинал в родном "Кайрате", за главную команду которого играл с 2014 по 2017 год. Сезон-2018 он начинал в "Жетысу", а затем перебрался в Израиль, где выступал во второй по силе лиге за "Хапоэль" из Петах-Тиквы. Прошлый сезон защитник провел в "Окжетпесе", за который забил один гол в 11 матчах КПЛ.

В прошлом Рудосельский выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Рудосельский Тимур Сборная РК по футболу Актобе ФК Кайрат ФК Жетысу ФК Окжетпес ФК

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