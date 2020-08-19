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Тренер и директор "Шахтера" объяснили поражение после рестарта КПЛ

Матч прошел в Алматы.

Тренер и директор "Шахтера" объяснили поражение после рестарта КПЛ
Константин Горовенко. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер карагандинского "Шахтера" Константин Горовенко прокомментировал поражение от кызылординского "Кайсара".

Игра четвертого тура казахстанской премьер-лиги в Алматы завершилась со счетом 0:1. По словам Горовенко, ему не в чем упрекнуть своих футболистов. 

"Достойная игра двух достойных соперников. В первом тайме была закрытая игра, практически без голевых моментов, а во второй половине - игра до гола. "Кайсар" забил свой гол со стандартного положения. Больше голевых моментов у соперника не было, а мы в свою очередь имели три стопроцентных момента, но мы их не сумели реализовать.

Сейчас нет смысла говорить, что мы играли лучше, ведь самое красивое в игре - счет на табло. К сожалению, мы проиграли, но жизнь продолжается. Будем готовиться к следующему матчу. Через два дня у нас серьезная игра против петропавловского "Кызыл-Жара".

К ребятам нет претензий, они делали все от них зависящее: выкладывались, работали дисциплинированно, выполняли установки тренерского штаба. Будем работать и улучшать свою игру", - цитирует Горовенко пресс-служба клуба. 

Поражение от "Кайсара" прокомментировал и исполнительный директор клуба Ерлан Уразаев, который обратился к болельщикам через Instagram. 

"Наша команда потерпела обидное поражение от кызылординского «Кайсара». Все футболисты выкладывались на поле и делали все возможное, чтобы порадовать карагандинских болельщиков, но к сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне. Это футбол, без поражений не бывает побед. Впереди множество матчей, в которых, я уверен, «Шахтер» приложит все усилия, чтобы добиться положительных результатов. Вперед, «Шахтер», Вперед за Караганду!

Отметим, что "Кайсар", набравший семь очков, поднялся на четвертое место в таблице - кызылординцы уступают "Тоболу "и "Астане" по дополнительным показателям. На шестом месте с шестью баллами идет "Шахтер", а лидирует "Кайрат" - 12 очков в пяти играх. 

 

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Метки:
Кайсар ФК Шахтер ФК КПЛ-2020

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