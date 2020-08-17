ПФЛК объявила дату возобновления премьер-лиги сезона-2020

Чемпионат Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги сезона-2020 возобновится 18 августа. Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
Появилось расписание с трансляцией матчей двух туров КПЛ
Ранее стало известно, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Команды уже получили соответствующие извещения.
Как отмечает ПФЛК, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбукеов, Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин и Руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев провели инспекцию футбольной инфраструктуры "Алматы-Талгар".
"В рамках проверки была оценена готовность футбольных стадионов к возобновлению футбольного сезона на предмет соответствия актуальным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Помимо этого, были осмотрены несколько выбранных клубами для проживания в Алматы гостиниц на предмет контроля карантинных мер в местах дислокации команд.
Была отмечена высокая степень подготовки как стадионов, так и временных баз проживания для соответствия установленным санитарным правилам. Участники инспекции подчеркнули, что в данный момент крайне важно строго соблюдать требования специального Санитарного протокола, согласованного с компетентными государственными органами.
Все выбранные для проведения рестарта сезона арены готовы принять матчи чемпионата Казахстана по футболу с 18 августа", - говорится в сообщении.
Последний тур прошел 1 июля. На данный момент "Кайрат" с девятью очками после четырех игр возглавляет турнирную таблицу, опережая на два балла "Астану" и "Тобол", сыгравших на матч меньше.
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