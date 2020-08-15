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Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ

Последний тур прошел 1 июля.

Госкомиссия приняла решение по возобновлению КПЛ
Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанская федерация футбола (КФФ) получила разрешение от Госкомиссии на возобновление чемпионата. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

По его информации, рестарт казахстанской премьер-лиги намечен с 18 августа. Команды уже получили соответствующее извещение.

"Только что клубам сообщили эту благую весть. Как я и предполагал, с кучей оговорок. Главное условия - регулярная сдача ПЦР тестов игроков и персонала клубов. Ближайший тур пройдет под зорким надзором сотрудников Минздрава", - говорится в сообщении.

Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы

Последний тур прошел еще 1 июля. Четвертый изначально планировали на 3 августа, но 29 июля в стране был введен карантин.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Коронавирус

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