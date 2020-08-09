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Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы

Если сезон возобновится 18 августа.

Появился предварительный календарь матчей КПЛ в Алматы
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Появился предварительный календарь матчей с четвертого по седьмой туры казахстанской футбольной премьер-лиги, если сезон возобновится 18-го августа, сообщают Vesti.kz. Его в своем телеграм-канале опубликовал журналист Айдын Кожахмет. 

Встречи пройдут в Алматы. Сразу три матча перенесены на неопределенный срок. Все игры пройдут без зрителей.

4 тур

18 августа (вторник)
"Каспий" - "Кайрат", УТБ Талгар, 17:00
"Жетысу" - "Ордабасы", стадион Центральный, 19:00
"Тараз" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 21:00

19 августа (среда)
"Шахтер" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00​

5тур

21 августа (пятница)
"Ордабасы" - "Каспий", стадион Сегизбаева, 17:00
"Кайрат" - "Тобол", стадион Центральный, 19:00

22 августа (суббота)
"Астана" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Кайсар" - "Жетысу", стадион Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00​

6 тур

26 августа (среда)
"Тараз" - "Окжетпес", УТБ Талгар, 16:00
"Каспий" - "Кайсар", стадион Сегизбаева, 18:00​
"Жетысу" - "Кызыл-Жар СК", стадион Жас Кыран, 20:00​

7 тур

29 августа (суббота)
"Кайсар" - "Тобол", стадион Центральный, 18:00
"Окжетпес" - "Шахтер", стадион Жас Кыран, 20:00

30 августа (воскресенье)
"Ордабасы" - "Кайрат", УТБ Талгар, 16:00
"Астана" - "Тараз", стадион им. Т. Сегизбаева, 18:00
"Кызыл-Жар СК" - "Каспий", стадион Жас Кыран, 20:00​

Перенесенные на неопределенный срок матчи:
"Тобол" - "Астана", матч IV тура
"Кайрат" - "Астана", матч VI тура
"Тобол" - "Ордабасы", матч VI тура

 

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Метки:
КПЛ-2020 Алматы Кайрат ФК Астана ФК Тобол ФК Шахтер ФК Кайсар ФК Тараз ФК Ордабасы ФК Жетысу ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК

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