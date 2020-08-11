Большой риск. Почему "Кайрат" не усилил оборону перед Лигой Европы

"Кайрат" заявляет о громких амбициях в чемпионате Казахстана и Лиге Европы, но у команды по-прежнему существует кадровый дефицит на одной из важнейших позиций. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему центральных защитников в алматинском клубе.
В этом году у "Кайрата" были две очень большие сделки как по именам, так и по финансам. Зимой клуб подписал Яцека Гуральски - отличное приобретение, но достаточно дорогостоящее по меркам казахстанского рынка (пришлось платить за трансфер и дать очень солидную зарплату).
Второй переход, конечно же, Вагнер Лав
. Острой необходимости в усилении атаки у "Кайрата" не было, тем более, футбол Шпилевского не очень подходит под уже возрастного бразильского форварда. Но Вагнер - это во многом инициатива руководства, где хотели не только усилить состав, но и сконцентрировать позитивное внимание на клубе. У него была большая зарплата в "Коринтиансе", также ему, по сообщениям российской прессы, предлагали хорошие деньги в ЦСКА. Поэтому очевидно, что даже на полугодовой контракт бразильца "Кайрату" пришлось сильно потратиться.
Но все это время у алматинского клуба есть другая, не слишком острая сейчас, но в ближайшем будущем крайне сложная ситуация с центральными защитниками. Да, у "Кайрата" сложился дуэт Раде Дугалич
- Нуралы Алип
, но за их спинами абсолютная пустота. Клуб никак не страхует себя на случай повреждения или дисквалификации опытного серба или молодого казахстанца. Да, Шпилевский проверял центрбеков из Академии на зимних сборах и недавно дал дебютировать 17-летнему Александру Широбокову
в официальном матче, но едва ли столь юных игроков, тем более на такой ответственной позиции, стоит считать готовой альтернативой Дугаличу и Алипу. Безусловно, нельзя исключать того, что Айбол Абикен
при необходимости вернется к роли защитника, поскольку она ему хорошо знакома. Но, согласитесь, это решение вынужденное и неоптимальное.
Трансферное окно в Казахстане закрылось, а это значит, что "Кайрат" может рассчитывать только на свободного агента. Да и, судя по вышеназванным сделкам с Гуральски и Вагнером, финансовые возможности клуба, вероятно, теперь сильно ограничены.
Посмотрим, как решат эту проблему Алексей Шпилевский
и клуб. Впереди "Кайрат" может ждать интенсивный график с играми в КПЛ и Лиге Европы.
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