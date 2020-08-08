Новичок КПЛ отзаявил выпускника "Ниццы"

Французский футболист тоголезского происхождения Серж Ньюадзи
покинул "Каспий"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
со ссылкой на сайт ПФЛК.
Таким образом, 28-летний легионер стал седьмым игроком, которого отзаявил актауский клуб. Ранее в списке "отказников" числились Боян Ковачевич, Карам Султанов, Еркин Тапалов, Султан Сагнаев, Айдос Таттыбаев и Рамазан Каримов.
Ньюадзи - выпускник "Ниццы"
, но ни в основу, ни даже в дубль французского клуба ему попасть не удалось.
В "Каспий" перешел в зимнее трансферное окно, тогда как в предыдущем сезоне играл за "Тараз"
. В КПЛ-2020
форвард провел две игры, результативными действиями не отметился.
Чемпионат Казахстана планировали возобновить 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили
.
Таблица всех летних трансферов КПЛ-2020
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