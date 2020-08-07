Экс-лидер "Иртыша" оценил перспективы казахстанского футболиста в сербском клубе

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Контракт Кульжанов подписал в июле и уже успел провести несколько товарищеских матчей. Команда казахстанца выступает в первой лиге - это второй уровень чемпионата Сербии после суперлиги.
35-летний Говедарица прошедший сезон как раз провел в первой лиге. В Казахстане же он выступал с 2010 по 2018 годполучить местное гражданство.
"Первая лига здесь ничем не уступает высшей. Даже многие сейчас из команд первой лиги лучше, чем те, кто бьется за выживание в высшей, - считает Говедарица. - Конечно, для Изата это жизненный опыт. Если он будет хорошо биться и играть - вообще будет супер.
У нас школа хорошая - "Црвена Звезда", "Партизан". Четыре лучших команды мира по молодым футболистам. Помню Максима Федина, он даже был на предсезонке с нами в 2012 и 2013 годах. Потом я его уже здесь встретил, четвертьфинал Кубка мы играли. Он за "Спартак Субботца" играл. Вышел на замену, но хорошо сыграл. Видно было, что пацан хороший".
Отметим, что Кульжанов - воспитанник "Иртыша", но за главную команду павлодарцев не успел дебютировать. В прошлом сезоне он выступал во второй лиге и забил восемь голов в 32 матчах.
Ранее в Сербии выступали два казахстанца, которые играли за клубы из суперлиги и после возвращения на родину доросли до сборной. В 2014 году четыре матча за "Раднички Ниш" провел форвард Бауыржан Турысбек, а в 2015-м Максим Федин выходил в шести турах за "Спартак Суботица".
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