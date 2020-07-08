"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне

Также - об Исаэле, личном поваре и контракте.

"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне
Вагнер Лав. Фото: © ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
3
Новичок "Кайрата" бразильский нападающий Вагнер Лав дал большое интервью "Матч ТВ", в котором рассказал о своем месте проживания в Алматы, первых словах на казахском языке, сравнил президента ЦСКА Евгения Гинера с Кайратом Боранбаевым, а также рассказал о готовности играть на позиции защитника и возможном уходе из клуба в случае невозобновления чемпионата.

Вагнер Лав дебютировал за "Кайрат" и забил гол

- Как лучше к вам обращаться? Официально - Вагнер Лав? Или можно звать Вагой, Ваней?
- Да как хотите, как вам удобно. Все годится. Есть люди, которые зовут меня Вагнер Лов, и это тоже нормально. Но имя Ваня мне нравится больше всех, потому что так зовут мою сестру.

- Вы в курсе, сколько было в России шума по поводу вашего возможного возвращения в ЦСКА? Вся страна встала на уши.
- Когда начались эти разговоры, а потом возникла и сама вероятность еще немного поиграть за ЦСКА, я был по-настоящему удивлен: столько новостей в интернете, столько личных сообщений от российских болельщиков! Это большое счастье — иметь настоящих друзей. Такое теплое отношение… Похоже, я не зря столько лет играл в футбол в России.

- Вас, несмотря на звездный статус, ждет небольшой экзамен. Первый вопрос: на каком месте закончил сезон-2019/20 ЦСКА?
- Извините, я не знаю.

- Как же так? Почему?
- Смотрите, как было дело. Чемпионат России возобновился, если не ошибаюсь, 20 июня. В это время я уже был погружен историю с "Кайратом", готовился к переезду в Казахстан, думал о своей новой команде. В общем, переключился и за российской лигой следить перестал, потому что появились новые важные цели. Трудности путешествия, адаптация, тренировки - у меня много шансов оправдаться перед ЦСКА и его болельщиками.

- Уважение за профессионализм. Тогда знайте, что ЦСКА занял 4-е место в РПЛ и будет играть в Лиге Европы. Может, например, попасть в одну группу с "Кайратом".
- О, это был бы лучший вариант.

- Говорят, настоящий бразилец не может наслаждаться жизнью нигде, кроме Бразилии. Так и есть?
- Наверное, я неправильный бразилец. Мне хорошо везде, в любой точке мира, куда заносит судьба. Я играл в разных странах, и некоторые люди думали, что я страдаю. Когда я много лет назад собирался в Россию, мне говорили, что я обязательно замерзну в сугробе. Пугали, когда поехал в Китай. Потом пугали Турцией. В этом году - Казахстаном. На самом деле все получалось наоборот. Ни одного исключения!

- Мне повезло провести в Бразилии почти месяц в 2014 году. Тогда я быстро понял, как мы похожи: уже через неделю чувствовал себя как дома, разве что с языком трудности. А вы успели почувствовать себя алмаатинцем?
- Очень красивый, приятный, теплый город. Просто замечательный. Все, что нужно бразильцу, здесь есть. Включая правильные рестораны, где готовят правильное мясо. Да, я замечательно себя здесь чувствую.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

???? Вагнер Лав вошел в заявку нашего клуба и получил разрешение на выступление в матчах OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. ⠀⠀⠀ Профессиональная футбольная лига Казахстана открыла второй регистрационный трансферный период, после чего ФК «Кайрат» отправил всю необходимую заявочную документацию, а форвард получил официальное разрешение на выступление в турнире. ⠀⠀⠀ Таким образом Вагнер Лав сможет принять участие уже в матче четвертого тура. ⠀⠀⠀ Напомним, что в рамках четвертого тура «Кайрат» на выезде сыграет против «Каспия».

Публикация от «ҚАЙРАТ» ФК | FC KAIRAT (@f.c.kairat)

 - Готовы признать, что настоящий бараний шашлык, приготовленный на саксауле в предгорьях Заилийского Алатау, - это гораздо вкуснее, чем шуррашку?
- Вкусный! Такой вкусный! Но не могу сказать, что вкуснее шуррашку. Шуррашку - не просто закуска. Это изысканное, благородное блюдо. Тысяча разных рецептов и вкусов…

- Говорят, вы привезли в Алматы личного повара. Это правда?
- Нет. С нами приехала няня, которая много времени проводит с нашей дочкой, и еще одна девушка, которая помогает по всем бытовым направлениям сразу. Готовит она прекрасно, но это не главная ее обязанность.

- Как прошел ваш сегодняшний день?
- Он был полностью в моем распоряжении. Провел чудесное время дома с семьей, потом поехал на интервью с "Матч ТВ". У нас в Алматы очень жарко, не всегда есть желание выходить на улицу. Если честно, желание одно: включить кондиционер и поиграть с дочкой. Но вечером будет тренировка.

- Знаю, что вам подбирали дом поближе к горам, где прохладно, свежий воздух. Нашли подходящий?
- Предлагали разные варианты. Но в итоге мы остановились на очень хорошей квартире. Современный жилой комплекс, называется "Есентай-молл".

- Там и все прежние звезды "Кайрата" жили, включая Аршавина и Тимощука.
- Горы совсем рядом. Фантастическая панорама.

- Есть что-то общее у президента ЦСКА господина Гинера и президента "Кайрата" господина Боранбаева? Кроме того, что они успешные, состоявшиеся люди?
- Как раз этим они и похожи: оба - сильные президенты. Просто близнецы.

- Недавний кумир футбольной Алматы - бразилец Исаэль Барбоза, который довольно долго играл за "Кайрат" и немало забивал. Знаете его?
- Мы не знакомы, но, конечно же, я слышал его историю. Она очень красивая. Барбоза создал себе хорошее имя, оставил в Казахстане добрую память о Бразилии.

- Чем, кроме деловых рекомендаций, помогает вам кайратовский физиотерапевт Диого Лейте?
- Мы говорим на одном языке - это само по себе огромная помощь. Благодаря Диого у меня нет никаких проблем в тренировочной или восстановительной работе. Мне все понятно. Но и других тем для общения у нас хватает. В Алматы не так много бразильцев, чтобы их не замечать.

- Серьезные люди уверяют, будто Вагнер Лав на тренировках выглядит круче самого Аршавина. Дриблинг на уровне, мяч не отнять, удары неберущиеся. Это правда?
- У меня нет такой информации. Мне никто об этом не говорил. И я не могу знать, как выглядел в "Кайрате" Аршавин. Зато про себя знаю, что стараюсь прогрессировать каждый день. Я несколько месяцев тренировался в одиночку и всего три недели нахожусь в команде. Это большое удовольствие. Особенно работа с мячом. Когда я с мячом - я счастлив. Я думаю только о хорошем.

- Рестарт чемпионата Казахстана, к сожалению, в очередной раз отложен. Но все-таки: какую роль вам предложили в игровой схеме "Кайрата"? Скажем, придется отрабатывать назад или можно играть на чистых мячах?
- Тренеры видят, что и как я умею на поле. Мое дело - работать, пробиваться в основной состав. А на какой позиции меня будут использовать, если пробьюсь, - неважно.

- А вдруг поставят левым защитником?
- Буду играть левым защитником.

- С регулярными подключениями к атакам, хочется верить?
- Если современный фланговый защитник недорабатывает в атаке, его быстро переводят в запас. В лучшем случае.

- Какой бомбардирский результат - норма для 36-летнего форварда? 10 мячей в сезоне, 15, 20?
- Даже не прикидывал, честно. Чем больше забью - тем лучше, потому что "Кайрат" должен стать чемпионом. Вот так я думаю.

- 9-й номер в кайратовской заявке - непременное условие? Если бы он был прочно занят, какой бы выбрали?
- Нет, я ни на чем не настаивал, никого специально не просил. Просто повезло, что "девятка" досталась мне. В случае чего попросил бы 99-й.

- Если карантин, а вместе с ним пауза в чемпионате, продлится, так и будете тренироваться в Алматы, пока контракт не закончится? Или в него вписаны пункты, позволяющие уйти в особых случаях?
- Есть бумага со всеми подписями, а есть устные договоренности с президентом. Раскрывать условия нашего соглашения я не имею права. Но там все как обычно: некоторые позиции в пользу футболиста, некоторые - в пользу клуба. Нормальная ситуация. День, когда начнется чемпионат Казахстана, я буду считать праздником. Но если он вдруг не начнется, мне будет стыдно получать деньги просто за то, что я приехал потренироваться на базе "Кайрата".

- В Бразилии, как и в Казахстане, сейчас непростая ситуация с пандемией…
- Очень сложная, да. Мы к ней оказались не полностью готовы. Мир живет под давлением, и я переживаю не только за Бразилию, но и за всю планету. Пока у нас нет вакцины, которая могла бы спасать людей. Надеюсь, она появится в ближайшее время.

- Чем планирует заниматься супруга, пока вы будете забивать за "Кайрат"? Она, судя по соцсетям, активная, спортивная девушка.
- Сейчас в Алматы с активностью сложно: слишком много ограничений. Поэтому Лене устраивает фитнес-тренировки дома. Пока я на работе, у нее хватает забот.

- Много русских слов помните?
- В целом я русскую речь понимаю. По крайней мере, многое из того, о чем идет разговор. Но как только сам пытаюсь что-то сказать - все в голове путается, слова теряют смысл, мысль ломается. Плохо выходит, и я умолкаю.

- А как насчет казахских?
- Ничего. Ноль.

- Хотите первый урок? Для начала ровно два слова — салам и рахмет. Привет и спасибо. Olá и obrigado. С ними в Казахстане вам открыты все двери.
- Раххх-мет! Я запомню.

- А слово "Астана" что-нибудь для вас значит?
- Что это?

- Это бессменный чемпион Казахстана по футболу.
- А, теперь понял! Но чемпионом должен быть "Кайрат".

- Сколько еще лет будет продолжаться ваша карьера?
- Сколько выдержит мое тело.

- Уже знаете, чем будете заняты после?
- Даже думать об этом не собираюсь. Я хочу еще немного поиграть, если никто не против.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Лав Вагнер Кайрат ФК КПЛ-2020 Астана ФК Премьер-лига России Алматы Марафон Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:43
Футбол

Сколько заплатит "Рубин"? Почему "Кайрат" должен получить компенсацию за игрока сборной Казахстана
Сегодня
16:20
Футбол

Что дальше? Футболист "Астаны" на правах аренды сыграл последний матч за швейцарский клуб
Сегодня
15:51
Футбол

Капитан участника Лиги Европы передумал переходить в "Астану"
Сегодня
15:16
Футбол

"Исламхан? Я комментатор ЛЧ и РПЛ, впервые слышу эту фамилию". Черданцев - о казахстанском футболе и Зайнутдинове
Сегодня
14:53
Футбол

"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне
Сегодня
14:24
Футбол

Стало известно, в какой российский клуб перейдет футболист молодежной сборной Казахстана
Сегодня
14:15
Футбол

"Кайсар" забил пять голов в контрольном матче перед возобновлением сезона
Сегодня
12:12
Футбол

"Тобол" сделал заявление по трансферу футболиста сборной Казахстана
Сегодня
10:04
Футбол

"Кайрат" объявил результаты теста у футболистов на коронавирус
Сегодня
08:00
Футбол

Российский футболист подписал контракт с клубом КПЛ и передумал
Вчера
23:25
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана подпишет контракт с российским клубом
Вчера
22:53
Футбол

Клуб КПЛ подписал экс-капитана молодежной сборной Казахстана и воспитанника "Кайрата"
Вчера
22:18
Футбол

Воспитанник ЦСКА покинул казахстанский клуб и отправился в российскую премьер-лигу
Вчера
21:25
Футбол

В акимате области прокомментировали информацию о создании "Павлодара" и озвучили бюджет клуба Байсуфинова
Вчера
17:59
Футбол

Обидчик "Баварии" и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок "Урала" может заинтересовать клубы КПЛ
Вчера
15:32
Другие

Скончался экс-футболист "Иртыша", "Шахтера" и других казахстанских клубов
Вчера
13:46
Футбол

Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" заинтересовал российский топ-клуб
Вчера
09:39
Футбол

Лидер "Ордабасы" дисквалифицирован, а "Шахтер" оштрафован
2 августа
22:00
Футбол

"Тобол" задумал вернуть форварда сборной Казахстана
2 августа
20:20
Футбол

Александр Меркель отказал "Астане" и решил последовать за Исламханом
2 августа
15:45
Футбол

Тренерский штаб и легионеры "Каспия" прибыли в Казахстан
2 августа
14:40
Футбол

"Льстит такое внимание к клубу". В ФК "Астана" прокомментировали новости о смене руководства
2 августа
13:30
Футбол

Хорватский легионер вернулся в Казахстан и готов присоединиться к "Кайсару"
2 августа
12:56
Футбол

Михаил Гурман может покинуть "Астану" - СМИ
2 августа
12:22
Футбол

"Я на суде, что ли?". Экс-тренер "Тараза" рассказал о случае в КПЛ с участием акима
2 августа
01:15
Футбол

Обладатель Кубка России может стать главным тренером "Астаны" - источник
2 августа
00:07
Футбол

Футболист сборной Казахстана из "Кайрата" отказался от трансфера в Бельгию
1 августа
23:32
Футбол

Экс-защитник "Кызыл-Жар СК" Неманья Видич перешел в китайский клуб
1 августа
22:39
Футбол

Экс-форвард "Астаны" и "Кайрата" официально признан автором лучшего гола сезона в чемпионате России
1 августа
20:02
Футбол

"Сыграть с Президентом Казахстана? Без проблем". Вагнер Лав - о "Кайрате", возрасте Шпилевского, Алматы и конине
22 июля
18:23
Футбол

Видеоразбор игры защитника "Астаны" и сборной Казахстана Дмитрия Шомко
12 июля
19:45
Футбол

Пиерос Сотириу - в новом проекте ANGIME от ФК "Астана"
1 июля
22:30
Футбол

Видеообзор победы "Шахтера" над "Ордабасы" в матче с двумя удалениями
1 июля
22:28
Футбол

Видеообзор матча "Кайсар" - "Тараз" с голом экс-игрока "Ливерпуля"
1 июля
21:30
Футбол

Как "Кайрат" разгромил "Жетысу" и вышел в лидеры КПЛ
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика