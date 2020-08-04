"Тобол" сделал заявление по трансферу футболиста сборной Казахстана

Костанайский "Тобол"
прокомментировал информацию о возможном возвращении в команду нападающего сборной Казахстана Бауыржана Турысбека
.
"В СМИ появилось сообщение о том, что ФК "Тобол" ведет переговоры о возвращении в состав команды нападающего Бауыржана Турысбека.
ФК "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
Нападающий уже выступал в форме костанайской команды и внес весомый вклад в ее развитие, однако в данный момент Бауыржан не входит в список трансферных целей клуба", - говорится в заявлении клуба.
Ранее сообщалось
, что 28-летний футболист расстанется с карагандинским "Шахтером"
и может вернуться в "Тобол". Также у игрока есть предложения от "Тараза"
и "Каспия"
.
В "Шахтер" Турысбек перешел в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол - в ворота "Кайрата"
(1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Жетысу"
, сербский "Раднички"
из Ниша, семейский "Спартак"
, "Сункар"
. За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.
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