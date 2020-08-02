"Тобол" задумал вернуть форварда сборной Казахстана

Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек
может вернуться в костанайский "Тобол"
, сообщает Meta-ratings.kz
.
28-летний футболист в ближайшее время расстанется с карагандинским "Шахтером"
, который пригласил на его место своего воспитанника Айдоса Таттыбаева
.
"Тобол" заинтересован в возвращении Турысбека, который выступал за костанайцев в сезонах-2018 и 2019. Также у игрока есть предложения
от "Тараза"
и "Каспия"
.
28-летний Турысбек перешел в "Шахтер" в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол - в ворота "Кайрата"
(1:0), за который за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак", "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.
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