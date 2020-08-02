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"Тобол" задумал вернуть форварда сборной Казахстана

В этом сезоне он забил победный гол в ворота "Кайрата".

"Тобол" задумал вернуть форварда сборной Казахстана
Бауыржан Турысбек. Фото: КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек может вернуться в костанайский "Тобол", сообщает Meta-ratings.kz.

28-летний футболист в ближайшее время расстанется с карагандинским "Шахтером", который пригласил на его место своего воспитанника Айдоса Таттыбаева.

"Тобол" заинтересован в возвращении Турысбека, который выступал за костанайцев в сезонах-2018 и 2019. Также у игрока есть предложения от "Тараза" и "Каспия".

28-летний Турысбек перешел в "Шахтер" в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол - в ворота "Кайрата" (1:0), за который за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак", "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.

 

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Метки:
Тобол ФК Шахтер ФК Сборная РК по футболу КПЛ-2020 Футбольные трансферы Тараз ФК Каспий Кайрат ФК

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