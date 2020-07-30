Форвард сборной Казахстана близок к уходу из клуба КПЛ и получил два предложения

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Нападающий сборной Казахстана Бауыржан Турысбек покидает карагандинский "Шахтер", сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.
Стороны ведут переговоры о расторжении контракта. Интерес к Турысбеку проявляют "Тараз" и актауский "Каспий". Переход в один из этих клубов может состояться, только если игрок согласится на скромные финансовые условия.
28-летний Турысбек перешел в "Шахтер" в зимнее окно и в трех матчах КПЛ забил один гол, огорчив "Кайрат" (1:0), за который он выступал с 2016 по 2017 год. Также в карьере уроженца Алматы были "Тобол", "Жетысу", сербские "Раднички" из Ниша, семейский "Спартак" и "Сункар". За сборную Казахстана Турысбек провел 14 матчей и забил три гола.
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