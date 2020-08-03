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Обидчик "Баварии" и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок "Урала" может заинтересовать клубы КПЛ

В Казахстане он не будет считаться легионером.

Обидчик "Баварии" и мечта белорусских топов. Почему экс-игрок "Урала" может заинтересовать клубы КПЛ
Денис Поляков. Фото: ФК "Урал"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Центральный защитник сборной Беларуси Денис Поляков, получивший в марте статус свободного агента, пока остается без клуба. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, почему казахстанские команды, как правило испытывающие дефицит в качественных игроках на данной позиции, могли бы обратить внимание на этого футболиста.

Главным образом, привлекает статус 29-летнего игрока, который в премьер-лиге как гражданин страны-члена ЕАЭС (Евразийский экономический союз) не считался бы легионером.


Кроме того, Поляков был стабильным игроком сборной, что тоже излишне комментировать. Правда, футболист сыграл в последний раз за национальную команду в ноябре 2019 года. После у белорусов были два товарищеских матча, в которых тогда еще игрок "Урала" участия не принимал. Также у сборной большие планы на плей-офф первой Лиги наций, по итогам которой она может выйти на Евро-2020. Решающая стадия отбора была перенесена на осень из-за пандемии коронавируса.

Отсутствие игровой практики у Полякова, конечно, может стать препятствием для казахстанских клубов. Однако это не умаляет наличие у белоруса класса и определенного игрового уровня. В последнее время футболист тренировался с клубом высшей лиги чемпионата Беларуси "Ислочь".

Но, с другой стороны, интерес, который проявляют к нему ведущие клубы его страны, говорит о том, что Полякова достаточно высоко котируют и верят в него.
Также в пользу варианта с этим игроком говорит тот фактор, насколько легко футболисты из его страны зачастую интегрируются в казахстанскую премьер-лигу. Примеры последних сборников Ивана Маевского из "Астаны" и Никиты Наумова из "Жетысу" налицо.

Ранее на одном из белорусских телеканалов сообщалось о том, что Поляков может продолжить карьеру в Казахстане. Как утверждал источник, в услугах игрока был заинтересован алматинский "Кайрат".

На родине Полякова в своих рядах хотели видеть брестское "Динамо" и солигорский "Шахтер". Причем, по неподтвержденной информации, "горняки", которым он отказал, не оставляют попыток подписать игрока. Помимо этого сообщалось, что белорус не захотел переходить в минское "Динамо".

Также ходили слухи и об интересе к своему бывшему футболисту со стороны БАТЭ, с которым Поляков семь раз становился чемпионом Беларуси. Однако председатель правления борисовского клуба Андрей Капский опроверг данную информацию.

Несмотря на то, что футболист ушел из "Урала" в период, когда в Европе проходил только чемпионат Беларуси, Поляков так и не нашел себе команду на родине.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, после ухода из "Урала" футболист подешевел с 1,2 миллиона евро до 800 тысяч.

В завершившемся сезоне РПЛ Поляков сыграл за клуб из Екатеринбурга 17 матчей.

В 2018 году игрок в составе АПОЭЛа выиграл чемпионат Кипра. На счету защитника 42 матча за сборную Беларуси и один забитый мяч.

На родине Поляков играл за солигорский "Шахтер" (до 2012) и БАТЭ (2012-18, 2018-19), с которым выступал в Лиге чемпионов. Он принимал участие в победных для борисовчан матчах против "Баварии", "Лилля", "Атлетика" и "Ромы". В игре с испанским клубом на его счету единственный в турнире гол.

А вот после противостояний с казахстанскими клубами в еврокубках в составе БАТЭ у него остались не столь приятные воспоминания. В 2013 году его команда оказалась выбита из квалификации Лиги чемпионов карагандинским "Шахтером", а в 2016 по сумме двух матчей потерпела поражение от "Астаны" в раунде плей-офф Лиги Европы.

Напомним, летнее трансферное окно в Казахстане было открыто 20 июля. Трансферный период завершится 9 августа.

 

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Метки:
Беларусь КПЛ-2020 Лига чемпионов Лига наций Лига Европы Футбольные трансферы Кайрат ФК Бавария

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